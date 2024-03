SuperLiga - Powered by Superbet Sâmbătă, 16 Martie 2024, 23:02

​CFR Cluj a pierdut în prima etapă de play-off a SuperLigii României, în fața Universității Craiova (2-1), asta deși jocul ardelenilor a fost ofensiv și destul de bine organizat din punct de vedere tactic.

Adrian Mutu Foto: Anca Tepei / Shutterstock Editorial / Profimedia

Antrenorul CFR-ului consideră că echipa sa ar fi meritat mai mult din jocul contra oltenilor

CFR Cluj a început prost play-off-ul și a fost învinsă pe teren propriu de Universitatea Craiova, la capătul unui meci pe care, culmea, ardelenii l-au dominat.

Intervențiile lui Laurențiu Popescu i-au ținut în joc pe băieții lui Ivaylo Petev, iar Baiaram și Mitriță au profitat de câteva greșeli de comunicarea în defensiva CFR-ului.

La finalul partidei, Adrian Mutu a fost sincer și a recunoscut că în ciuda faptului că formația sa a dominat jocul, a suferit la partea de finalizare, acolo unde s-a scris istoria acestui duel.

„Ăsta e fotbalul. Nu meritam astăzi să pierdem, dar, când joci în play-off și ai atâtea ocazii și nu reușești să marchezi, fotbalul te judecă.

Nu am ce să le reproșez băieților, doar că nu au fost mai concentrați în fața porții. Lipsa de experiență a lui Matei se vede, dar de asta suntem aici, să-l ajutăm să crească. Asta e istoria acestui meci, meritam mai mult.

Faza golului doi a fost și norocoasă, a sărit mingea din mâna lui Matei.

Mă ajuta această pauză, dar cu cei care rămân aici, pentru că mulți pleacă la naționale.

Ca joc și ca atitudine, nu am ce să le reproșez băieților. Am jucat pe atac, am propus fotbal, dar e un campionat în care contraatacul, tranziția negativă, contează foarte mult. Trebuia să fim mai atenți. Ambele goluri au fost de evitat, puteam face mai mult.

Eu cred că a fost penalty clar la Mogoș, Ivan se uita după el și nu joacă mingea. Chiar dacă era 0-2, era un gol și probabil altul era rezultat.” - a declarat tehnicianul ardelenilor, potrivit Digi Sport.

Clasamentul play-off-ului SuperLigii

1. FCSB – 32 puncte

2. Universitatea Craiova – 28 *

3. Rapid – 28 p *

4. CFR Cluj – 27 p *

5. Farul – 25 p *

6. Sepsi Sf. Gheorghe – 22 p *

* Echipele care au beneficiat de rotunjire la înjumătățirea punctelor.