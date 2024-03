SuperLiga - Powered by Superbet Vineri, 15 Martie 2024, 23:40

1

Cristiano Bergodi, antrenorul echipei Rapid București, a avut un discurs dur la adresa arbitrului George Găman, după înfrângere suferită de formaţia sa vineri seara, scor 1-2, în fața campioanei Farul Constanța.

Cristiano Bergodi Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

>> VIDEO SuperLiga: Rapid, debut cu stângul în play-off - Înfrângere în fața campioanei en-titre

Cristiano Bergodi: „M-am dus direct la arbitru, dar nu i-am zis nimic. Poate a vrut să-mi dea și cartonaș”

„Nu m-a surprins, astăzi am avut multe ocazii și am ratat. Am luat goluri pe greșelile noastre, dar prima repriză am jucat prea mult pe centru. Am avut situații, mari ocazii, a fost o seară din păcate negativă.

Am avut o situație și nu am reușit să marcăm. Am încercat și în 10 oameni, dar nu a fost ușor. Am dat după gol, dar nu am reușit să egalăm. Am stricat victoria cu FCSB pierzând astăzi, dar mergem înainte.

M-am dus direct la el (arbitrul George Găman - n.r.), dar nu i-am zis nimic. Am respect pentru arbitri, dar așa manieră de arbitraj... Nu mi-a plăcut deloc, cu tot respectul. Dacă astăzi a arbitrat bine... Mie nu mi s-a părut deloc.

Farul a tras de timp, dar sunt alte lucruri pe care nu vreau să le zic pentru că poate mă suspendă pe șase luni. Nu mai spun pentru că mă suspendă. El nu mi-a răspuns nimic, poate a vrut să-mi dea și cartonaș galben sau roșu.

Noi am fost convinși că putem să câștigăm acest meci. Au fost niște episoade negative. Mergem înainte, sunt oricum încă nouă meciuri și putem recupera. Normal, trebui să schimbăm foaia la meciul cu Craiova” - Cristiano Bergodi, antrenorul Rapidului, citat de DigiSport.

>> Gică Hagi reacționează după ce Farul a învins „cea mai în formă echipă” din SuperLiga

Paul Iacob (Rapid): „Totul a fost îndreptat într-o singură direcţie, împotriva noastră”

„A fost un meci greu. Am simţit că putem merge peste ei. Tot meciul a fost ciudat, pentru că am avut ocazii foarte, foarte, foarte mari. Ei au avut două contraatacuri în prima repriză, la fel şi în a doua. Noi am şutat 10, 12, nici nu ştiu câte şuturi. O grămadă de ocazii. S-au apărat, bravo lor, au obţinut rezultatul mult dorit.

Nu am vorbit niciodată despre arbitraj, dar azi a fost ceva... ca la niciun meci în cariera mea. A fost cel mai groaznic meci în care am simţit că totul a fost îndreptat într-o singură direcţie, împotriva noastră.

Fiecare fault în zona careului lor nu era fault. Oaidă a luat roşu, dar înainte a fost fault clar la Rrahmani, nici măcar nu se verifică la VAR. Fault în prima repriză la Krasniqi, n-a dat. Oaidă, acelaşi fault, îi dă galben. E clar!

Încă un lucru, nu ştiu dacă e ok să spun, dar o spun, că lumea trebuie să ştie. De multe ori aud 'Mi s-a spus din camera VAR'. Nu vorbim despre faze de penalty-uri, de roşii. Nu vreau să se înţeleagă că am ceva cu George Găman, nu vreau să dau în el, nu e nicio acuză, dar prea au fost toate împotriva noastră” - Paul Iacob, fotbalist al Rapidului.

Farul a condus cu 2-0 grație „dublei” lui Louis Munteanu ('23, '56). Rămasă în inferioritate numerică după eliminarea lui Oaidă ('67), Rapid a redus din diferență prin Rrahmani ('85, penalty), dar nu a mai reușit să puncteze până la finalul partidei.

Aici poți vedea un rezumat al partidei dintre Rapid București și Farul Constanța.

Grație acestui succes, echipa lui Gică Hagi a acumulat 25 de puncte și a urcat pe locul 4 în clasament (la egalitate cu Universitatea Craiova, care se va duela în această etapă cu CFR Cluj).

De cealaltă parte, trupa lui Cristiano Bergodi rămâne pe locul 2, la patru puncte în spatele rivalei FCSB (duel cu Sepsi Sf. Gheorghe).

La începutul partidei, galeria Rapidului a protestat faţă de decizia arestării liderului său, Liviu Ungureanu, zis „Bocciu”, într-un dosar privind folosirea ilegală de materiale pirotehnice pe stadioane în timpul desfăşurării meciurilor de fotbal.

>> Daniel Niculae, președintele Rapidului, a fost ridicat de forțele de ordine - Detalii din dosar

>> Liderul galeriei Rapidului, reținut pentru 30 de zile în scandalul materialelor pirotehnice

>> 16 suporteri ai Rapidului, inclusiv şeful galeriei, reţinuţi de procurori - Materialele pirotehnice erau ascunse în stadion

Clasamentul play-off-ului SuperLigii

1. FCSB – 32 puncte

2. Rapid – 28 p * (+1 meci)

3. CFR Cluj – 27 p *

4. Farul – 25 p * (+1 meci)

5. Universitatea Craiova – 25 *

6. Sepsi Sf. Gheorghe – 22 p *

* Echipele care au beneficiat de rotunjire la înjumătățirea punctelor.