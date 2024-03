SuperLiga - Powered by Superbet Vineri, 15 Martie 2024, 23:22

Farul Constanța a obținut o victorie importantă pe terenul lui Rapid București, scor 2-1, iar Gică Hagi a vorbit despre ce l-a impresionat la echipa sa în meciul de pe Giulești, primul din play-off-ul SuperLigii.​

Gica Hagi Foto: Pro Shots Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Farul a făcut „un efort defensiv incredibil” în meciul cu Rapid, spune Gică Hagi

„Știam că întâlnim cea mai în formă echipă, care joacă foarte bine. Ne-am apărat bine, am făcut un efort defensiv incredibil, iar ofensiv am construit bine. Am făcut ce trebuie.

E greu să câștigi în Giulești, dar felicitările mele tuturor care au intrat, care au muncit. Rapid e o echipă foarte, foarte bună, tehnică. Rapid e rapid, iute. Am revenit la origini, le-am dat șanse celor tineri și vom continua să o facem.

Cei de la Rapid știu fotbal, pasează repede, dau și pleacă, au combinații. Rapid era cea mai în formă echipă, dar noi am făcut un meci bun, poate cel mai bun meci făcut în deplasare în acest sezon.

Nu uitați că am făcut și noi ceva anul trecut, eram acolo sus anul trecut, avem experiență.

Dacă batem FCSB-ul, dacă batem următorul meci acasă, dacă batem următorul meci în deplasare, bineînțeles (că se poate lupta pentru cupele europene - n.r.). Îmi doresc mai multă posesie, mai multă personalitate, dar trebuie să avem răbdare.

Louis marchează, știe jocul, dar mai are de învățat. Cojocaru e talentat, dar nu are continuitate, nu a avut nici la Academie” - Gică Hagi, citat de DigiSport.

Louis Munteanu, declarația serii: „Mariane, vezi că îți dau gol”

Louis Munteanu, autorul celor două goluri înscrise de Farul în Giulești, speră ca echipa sa să se califice în cupele europene.

„Noi nu mai avem presiune dar asta nu înseamnă că ne vom da la o parte. A fost o seară perfectă! Ambele pase au fost foarte bune, le mulţumesc!

Sunt fericit că am reuşit să marchez în această seară, mai ales lui Marian (Aioani), este fratele meu, ca să zic aşa. Chiar glumeam pe seama asta. Îi dădeam mesaje în fiecare dimineaţă: Mariane, vezi că îţi dau gol! Şi uite că dacă îţi doreşti, lucrurile vin! Probabil că i-am luat moralul.

Am făcut o partidă foarte bună şi s-a văzut asta pe teren. Ne-am propus să fim în cupele europene, vrem să mergem de la meci la meci la victorie, nu avem presiune şi asta s-a văzut în jocul nostru. Aşa a fost şi anul trecut, în play-off am fost decisiv. Sper să fiu şi anul acesta golgheterul play-off-ului” - Louis Munteanu.

Farul a condus cu 2-0 grație „dublei” lui Louis Munteanu ('23, '56). Rămasă în inferioritate numerică după eliminarea lui Oaidă ('67), Rapid a redus din diferență prin Rrahmani ('85, penalty), dar nu a mai reușit să puncteze până la finalul partidei.

Grație acestui succes, echipa lui Gică Hagi a acumulat 25 de puncte și a urcat pe locul 4 în clasament (la egalitate cu Universitatea Craiova, care se va duela în această etapă cu CFR Cluj).

De cealaltă parte, trupa lui Cristiano Bergodi rămâne pe locul 2, la patru puncte în spatele rivalei FCSB (duel cu Sepsi Sf. Gheorghe).

La începutul partidei, galeria Rapidului a protestat faţă de decizia arestării liderului său, Liviu Ungureanu, zis „Bocciu”, într-un dosar privind folosirea ilegală de materiale pirotehnice pe stadioane în timpul desfăşurării meciurilor de fotbal.

Clasamentul play-off-ului SuperLigii

1. FCSB – 32 puncte

2. Rapid – 28 p * (+1 meci)

3. CFR Cluj – 27 p *

4. Farul – 25 p * (+1 meci)

5. Universitatea Craiova – 25 *

6. Sepsi Sf. Gheorghe – 22 p *

* Echipele care au beneficiat de rotunjire la înjumătățirea punctelor.