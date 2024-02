SuperLiga - Powered by Superbet Luni, 26 Februarie 2024, 23:13

​FC Voluntari încă nu a găsit drumul spre victorie de la numirea lui Nicolae Dică pe banca tehnică. Formația ilfoveană a pierdut cu Universitatea Craiova (2-1), însă tehnicianul oaspeților a criticat arbitrajul.

Nicolae Dica Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nicolae Dică consideră că Nicușor Bancu trebuia eliminat la Craiova

FC Voluntari a ajuns la 8 etape consecutive fără succes în SuperLiga României.

Formația antrenată de Nicolae Dică a pierdut în deplasare la Universitatea Craiova, scor 2-1, iar antrenorul ilfovenilor consideră că arbitrajul și-a pus amprenta pe rezultatul final al partidei.

„Am văzut pe VAR, era televizorul lângă mine. Am vorbit cu jucătorul, mi-a zis că l-a lovit cu antebrațul. Se vede că-l lovește, dar așa a decis domnul arbitru. Nu am înțeles niște decizii luate în seara asta. N-a dat faulturi, la Craiova a dat. Aseară, la Steaua (n.r. FCSB), s-a dat cartonaș roșu la aceeași fază. Acum, s-a dat galben.

Am avut un început de joc slab, dar după am dominat jocul, am avut ocazii, am marcat un gol, am pus presiune pe Craiova. Nu meritam să pierdem.

Nu sunt supărat pe jucători, pentru că au avut atitudine. Sunt supărat că nu am marcat, pentru că am avut ocazii.” - a transmis acesta, potrivit Digi Sport.

Clasamentul SuperLigii

1. FCSB 58 puncte

2. CFR Cluj 48

3. Rapid București 48

4. Universitatea Craiova 42

5. Farul Constanța 41

6. FC Hermannstadt 37

7. UTA Arad 37

8. Petrolul Ploiești 35

9. Universitatea Cluj 35

10. Sepsi Sf. Gheorghe 34

11. Oțelul Galați 32

12. U Craiova 1948 30

13. Poli Iași 30

14. FC Voluntari 27

15. Dinamo București 22

16. FC Botoșani 20.