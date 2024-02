SuperLiga - Powered by Superbet Duminică, 25 Februarie 2024, 17:21

​Rapid a pierdut în deplasarea de la Poli Iași, scor 3-1, după o serie de cinci victorii consecutive, iar doi dintre titularii săi au petrecut într-un club din oraș în noaptea de după meci.

Jucatorii echipei Rapid Bucuresti Foto: Răzvan PĂSĂRICĂ / Sport News / Profimedia

Alexandru Albu și Andrei Borza, excluși din lotul Rapidului după ce au petrecut în club

Înfrângerea de la Iași nu i-a întristat pe toți rapidiștii, iar doi fotbaliști care au jucat titulari în meciul de sâmbătă seară au petrecut în club după partidă.

Vestea i-a înfuriat pe conducătorii giuleșteni, care au decis excluderea lui Alexandru Albu și Andrei Borza din lotul lui Cristiano Bergodi.

„Nu aveau voie să facă așa ceva, erau în cantonament, au plecat fără să spună nimănui. Vor fi excluși din lot pe o perioadă nedeterminată și vor primi și o sancțiune financiară pe măsură, dar care va fi stabilită conform regulamentului de ordine interioară.

Este o lipsă de respect la adresa tuturor: a fanilor, a conducerii, a colegilor. Nu se poate să faci așa ceva, mai ales după ce pierzi un meci și știi că peste 3 zile joci o etapă intermediară!

Dar, în primul rând, nu e admisibil să pleci din cantonament și să faci așa ceva” – a declarat președintele Daniel Niculae, pentru Gazeta Sporturilor.

Și patronul Dan Șucu a fost ferm în privința celor doi, precizând că escapada lui Albu ar putea influența prelungirea contractului pe care o negocia cu Rapid.

„Un milion de oameni așteaptă și-și doresc din suflet ca Rapid să ia titlul. 2.000 de suporteri au venit aseară, la Iași, ca să-I încurajeze și au pus suflet. Au plecat toți dezamăgiți, inclusiv eu.

OK, pot să înțeleg că am pierdut, e o întrecere sportivă. Dar nu pot înțelege și că pe doi jucători dintre jucătorii mei nu i-a durut eșecul. Asta are legătură cu dorința de a fi campion. Fără suflet, fără să te doară nu poți fi campion

Avem un regulament de ordine interioară, iar ei erau în cantonament până în această seară. Avem un președinte, avem un antrenor și ei trebuie să ia o decizie. În cazul în care ei nu iau o decizie, clubul are acționari. Cel mai ciudat mi se pare cazul lui Albu, care se află în mijlocul negocierilor pentru prelungirea de contract. Acum, nu știu la ce se mai poate aștepta el de la noi.

Prefer ca investigația să o facă președintele și antrenorul și să ne anunțe ei ce decizie au luat, cel târziu în această seară. Pentru că nu pot să înțeleg că pe suporteri și pe mine ne doare sufletul, iar pe unii jucători nu” – a susținut și Dan Șucu, conform GSP.

Aici poți vedea un rezumat al partidei dintre Poli Iași și Rapid.

Etapa a 27-a a SuperLigii

FC Hermannstadt – U Craiova 1948 1-0

CFR Cluj – Dinamo 4-0

UTA – Petrolul Ploiești 1-0

Farul – Oțelul Galați 1-1

Poli Iași – Rapid 3-1

Sepsi – Universitatea Cluj 0-0

FCSB – FC Botoșani / duminică 20:00

Universitatea Craiova – FC Voluntari / luni 20:00

Clasamentul SuperLigii

1. FCSB 55 puncte

2. CFR Cluj 48

3. Rapid București 48

4. Farul Constanța 41

5. Universitatea Craiova 39

6. FC Hermannstadt 37

7. UTA Arad 37

8. Petrolul Ploiești 35

9. Universitatea Cluj 35

10. Sepsi Sf. Gheorghe 34

11. Oțelul Galați 32

12. U Craiova 1948 30

13. Poli Iași 30

14. FC Voluntari 27

15. Dinamo București 22

16. FC Botoșani 20.