FOTBAL Luni, 20 Mai 2024, 18:21

0

​Răzvan Lucescu a cucerit duminică al doilea său titlu de campion cu PAOK în Grecia, după un succes dificil obținut pe terenul rivalei Aris (2-1), în urma unui meci pe care oaspeții l-au încheiat în inferioritate numerică.

Mircea Lucescu Foto: Ozan KOSE / AFP / Profimedia

>> Răzvan Lucescu și povestea celui de-al doilea titlu cucerit cu PAOK: „Suporterii erau foarte critici la început. Când câștigi, devii Dumnezeu”

Mircea Lucescu: „I-am mulțumit lui Răzvan după meci pentru că m-a făcut să retrăiesc acele momente extraordinare”

Mircea Lucescu a fost alături de fiul său Răzvan în ultimele etape din play-off-ul Superligii Greciei, iar acesta a fost și în tribunele stadionului din Salonic, unde a avut loc duelul cu rivala locală Aris.

La sosirea pe aeroportul Henri Coandă, fostul antrenor al lui Dinamo Kiev a povestit cum s-a trăit meciul de pe stadionul celor de la Aris, dar și ce sentimente a trăit odată cu succesul obținut de PAOK în Superliga Greciei.

„Răzvan și-a dorit mult. (Reporter: A fost un vis magic?) Nu pot să spun magic, pentru că asta înseamnă să aștepți de la cineva să aducă succesul. Acesta a fost un succes muncit, pregătit, gândit de-a lungul timpului. Nu întâmplător a devenit echipa cea mai puternică într-un campionat extrem de greu, nu din punct de vedere al nivelului tehnic, că atunci ar trebui să-l compare cu campionatul Angliei sau al Spaniei, dar din punct de vedere al participării oamenilor, suporterilor, la fenomenul acesta fotbalistic este cu totul deosebit, în Grecia și Turcia.

Acolo sunt oameni care dau totul din punct de vedere emoțional pentru echipele lor. Îmi aduc aminte că aveam șanse la joc în Turcia cu Galatasaray și Beșiktaș și nu mă surprinde, am participat mai ales în săptămâna asta de trei ori am fost la Salonic, la meciul cu Olimpiacos, la cel cu Panathinaikos, plus la meciul cu Aris. De fiecare dată e o atmosferă care te copleșește. Oamenii participă cu atâta intensitate, pleacă de la dragostea pentru echipa lor, ajung la agresivitate.. sunt fanatici.

(Reporter: Cum ați trăit în tribune meciul?) Ne-am suit într-un microbuz al clubului, conducătorii ne-au dus, ne-au izolat într-un colț de stadion închiși într-o cușcă de sticlă, nici de respirat nu se putea. Pentru că.. vedeți până unde merge această pasiune, până la lipsă de ospitalitate. Dar victoria a fost imensă, publicul după meci, pentru că nu s-au putut manifesta acolo, nu aveau cum, la stadion au fost peste 40 de mii de suporteri. De acolo au plecat și la castelul lor din centru.

Din punct de vedere profesional, după foarte mult timp, m-am dus la meci dar nu simțeam absolut nimic. Acum, în ultima perioadă, am retrăit momentele așa cum le trăiam pe bancă, la marginea terenului, emoții, senzații, sentimente. Tot timpul treceam de la starea de bucurie la cea de preocupare, pentru că au fost nișe momente destul de grele, mai ales în ultimele 10 minute cu eliminarea fundașului central.

Ei au atacat mai mult pentru că erau o echipă foarte bună formată din 11 străini, față de PAOK care avea doar opt. O victorie imensă, i-am și mulțumit după meci, i-am spus Mulțumesc Răzvan că m-ai făcut să retrăiesc momentele alea extraordinare. În momentul ăsta nu mă văd să mă mai despart de fotbal, am ce să fac de acum încolo.

Cât a fost mic, Răzvan a fost tot timpul cu mine. A văzut toate meciurile cu Corvinul, toate cu Dinamo, cantonamente tot. Acum roata vieții s-a schimbat și eu mă duc după el. Așa că e foarte plăcut.

(Reporter: A intrat în istoria orașului Salonic) Este în istorie de mult. O să devină o legendă. Au trecut mulți antrenori de valoare prin Salonic. Întrebați-l pe el când vine (dacă se gândește la grupele Champions League).” - a declarat Mircea Lucescu.

De știut:

Este cel de-al patrulea campionat câștigat de formația din Salonic, ultimul în sezonul 2018-2019 tot cu Răzvan Lucescu pe banca tehnică.

Românul mai are în palmares un titlu ca jucător alături de Rapid, iar ca antrenor un campionat cucerit în Arabia Saudită cu Al-Hilal (2019/20).