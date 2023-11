SuperLiga - Powered by Superbet Joi, 30 Noiembrie 2023, 09:36

Dinamo a rămas fără antrenor după despărțirea de Ovidiu Burcă, iar gruparea bucureșteană a fost refuzată deja de Florin Maxim, tehnicianul echipei Corvinul Hunedoara (Liga 2).

Suporterii echipei Dinamo Bucuresti Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Corvinul nu a mai pierdut de la începutul lunii octombrie și se află pe locul 2 în Liga 2, dar nu are drept de promovare în SuperLiga.

Maxim a explicat că nu situația lui Dinamo din clasament (penultimul loc, cu doar 10 puncte) l-a făcut să respingă oferta primită, ci faptul că nu consideră că este momentul potrivit în cariera sa (42 de ani) pentru a accepta o asemenea provocare.

„Da, așa este, au fost ceva discuții cu cei de la Dinamo, dar nu am avansat pentru că eu am spus stop din start. Am promis, încă de când am venit aici la Hunedoara, că mă voi implica total în acest proiect și vreau să-l duc până la capăt.

Mă simt foarte bine aici, am sprijinul celor din staff-ul administrativ, domnul primar ne-a pus la dispoziție toate condițiile, așa că mergem mai departe. Mi-ar fi greu să renunț.

Sincer, e tentant pentru orice antrenor un astfel de interes, dar nu era momentul acum. Vreau să o iau pas cu pas în această meserie. Îmi doresc să ajung un nume în antrenorat, dar nu mă grăbesc.

Cât despre situația de la Dinamo, pe mine nu mă speria. Sincer, o situație grea a fost și când am venit la Corvinul și echipa era în Liga 3, avea alt nume. Dar am știut ce vreau și am adus lucrurile pe făgașul bun până în acest moment.

Le mulțumesc celor de la Dinamo pentru că s-au gândit la mine și le doresc să-și atingă obiectivul din acest sezon” - Florin Maxim, citat de DigiSport.

Clasament SuperLiga

1. FCSB (31-16 golaveraj) 37 puncte

2. CFR Cluj (31-17) 32p

3. Rapid București (33-20) 30p

4. Universitatea Craiova (25-17) 29p

5. Hermannstadt (24-16) 25p

6. Petrolul Ploiești (21-17) 25p

7. Universitatea Cluj (25-25) 23

8. Farul Constanța (24-28) 22p

9. Oțelul Galați (17-17) 20p

10. Sepsi Sf. Gheorghe (19-20) 20p

11. FC Voluntari (24-31) 20p

12. Poli Iași (19-23) 19p

13. UTA Arad (19-25) 19p

14. U Craiova 1948 (27-31) 18p

15. Dinamo București (9-28) 10p

16. FC Botoșani (18-35) 8p.