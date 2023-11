SuperLiga - Powered by Superbet Luni, 27 Noiembrie 2023, 23:43

Universitatea Cluj este una dintre surprizele plăcute ale acestui sezon din SuperLiga României. Formația antrenată de Ioan Ovidiu Sabău a învins pe terenul Rapidului, scor 3-2 și s-a apropiat la doar două puncte de play-off.

Ioan Ovidiu Sabău Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Universitatea Cluj, la doar două puncte de play-off

Universitatea Cluj face un sezon magnific alături de Ioan Ovidiu Sabău și își permite să viseze la play-off.

Formația ardeleană este peste campioana Farul Constanța în clasament și se află în acest moment la doar două puncte de primul loc ce duce în play-off, ocupat de Petrolul Ploiești.

Mai mult decât atât, șepcile roșii au confirmat forma foarte bună în care se află, reușind să se impună în Giulești, pe un stadion unde Rapidul pierduse doar o dată în acest sezon, cu Petrolul.

Clujenii nu au câștigat oricum, ba chiar au revenit de la scorul de 2-0 pentru Rapid, grație golurilor înscrise de Daniel Popa, Chipciu și Ianis Stoica.

La flash interviu, Ioan Ovidiu Sabău a încercat să explice cum a surprins Rapidul și cum a fost nevoit să găsească soluții la un rezultat greu pentru ardeleni.

Multe goluri, meci frumos, noi am pregătit jocul să începem bine, să nu îi lăsăm să atace. Am pus presiune pe fundașii centrali. Știam că vor începe foarte tare, că vor încerca să marcheze de la început. A venit acel gol, a trebuit să mă adaptez, să fac acea schimbare, să schimb sistemul, am reușit să înscriem în prima repriză, ceea ce ne-a dat moral, încredere.

În a doua repriză, am avut un moral mai bun, am crezut în noi, am intrat bine, ne-am creat ocazii de a egala. Până la urmă am marcat și al treilea gol. Sunt jucători cu calitate, personalitate și nu îi intimidează astfel de jocuri. Îți trec multe prin minte când ești condus, ce să le spui jucătorilor să îi motivezi, să nu abandoneze lupta, mai ales contra unei echipe care arată bine.

Nu a fost vorba să îi scutur la pauză, le-am spus că putem să câștigăm acest joc. Am intervenit să reparăm anumite greșeli, sunt acele momente când trebuie să găsești soluții. De data asta, au ieșit lucrurile așa cum trebuiau să iasă. De speculat, sigur, noi trebuia să fim mult mai compacți, jucau foarte repede, Iacob reușea să joace între linii, rămâneam de multe ori cu cei doi fundași centrali liberi.

Am reușit să corectăm anumite lucruri, am reușit să nu dăm spații, să punem probleme când recuperăm mingea. Am fost primit foarte bine aici, ca de fiecare dată. Îmi sunt dragi, m-am simțit foarte bine. Îmi pare rău pentru ei, dar mă bucur pentru mine și pentru jucătorii mei. - a declarat tehnicianul Universității Cluj, potrivit Digi Sport.

SuperLiga, clasament

1. FCSB 37p / 17 mj

2. CFR Cluj 32p / 17 mj

3. Rapid București 30p / 17 mj

4. Univ. Craiova 29p / 17 mj

5. Hermannstadt 25p / 17 mj

6. Petrolul Ploiești 25p / 17 mj

7. Universitatea Cluj 23p / 17 mj.