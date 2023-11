SuperLiga - Powered by Superbet Duminică, 26 Noiembrie 2023, 23:47

Dinamo a pierdut derby-ul cu rivala FCSB, scor 1-0 și a ajuns la 3 înfrângeri consecutive în SuperLiga României. Formația antrenată de Ovidiu Burcă este fără victorie din luna august.

Ovidiu Burca Foto: Razvan Pasarica / Sport News / Profimedia

Dinamo a pierdut la limită derby-ul cu FCSB

Chiar dacă era văzută drept victimă sigură în meciul cu FCSB, Dinamo nu a arătat rău și a făcut un joc defensiv foarte bun, mai ales în prima repriză.

În partea a doua a jocului, lovitura liberă a lui Florinel Coman a făcut diferența, dar gazdele au avut șanse mari de a scoate măcar un egal spre final.

Dinamo are cea mai slabă ofensivă din campionat, având doar 9 goluri înscrise, iar situația este una disperată, echipa fiind fără succes din etapa a șasea, din 19 august.

La finalul disputei cu FCSB, Ovidiu Burcă s-a arătat dezamăgit de rezultat și de unii dintre jucătorii săi.

„Am ajuns în vestiar. Dezamăgit de unii jucători, că nu au avut curajul pe care ar fi trebuit să-l aibă. Puteam marca. Echipele care joacă cu noi înscriu eurogoluri.

Din păcate, am avut și jucători accidentanți, suspendați, e aceeași poveste. Am avut claritate, am avut ocazii importante. E o problemă pe care o avem. Am încercat să aduc în teren jucători cu calități ofensive.

În prima repriză am avut ocazii. Ne trebuie mai multă claritate. Ar trebui să avem 11 jucători care atacă, 11 care se apără.

(n.r. dacă pleacă de la Dinamo) Dacă mă întrebați, sunt destul de epuizat. Am avut alte șteptări de la acest meci. Vedem ce va fi. E o situație deloc ușoară. Știam că e așa, dar parcă e o energie negativă. E greu să creezi omogenitate în condițiile astea.

Situația e îngrijorătoare. Nu ne gândeam că va fi așa greu. Când faci lucrurile din mers, se pierde mult din încredere. Au fost și multe meciuri pierdute nemeritat.

Eu îmi respect jucătorii. Așteptăm să vină pauza și vom vedea care sunt cele mai bune decizii.” - a declarat antrenorului Dinamo, potrivit Digi Sport.