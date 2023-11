SuperLiga - Powered by Superbet Duminică, 05 Noiembrie 2023, 23:28

După înfângerea din derbiul cu Rapid, antrenorul Elias Charalambous s-a arătat extrem de dezamăgit, considerând că echipa sa considera să câștige, în ciuda greșelilor care au dus la golurile primite.

Elias Charalambous Foto: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Antrenorul FCSB consideră nedreaptă înfrângerea cu Rapid

Tehnicianul cipriot a arătat multă nemulțumire la interviul de după partidă, una în care formația sa a controlat jocul, dar a ratat șansa remizei după un gol anulat de VAR.

„Am pierdut singuri meciul. Am controlat jocul, am fost echipa cu ocaziile, dar am suferit când nu am avut mingea. Din două greșeli ușoare... Îmi pare rău pentru jucători, din două greșeli prostești am luat două goluri.

Cred că scorul nu este cel corect. Îmi pare rău pentru jucători, au încercat. Sunt lucruri pe care trebuie să le îmbunătățim.

Am avut ocazii, am marcat un gol. A fost greu la 0-2” – a declarat Elias Charalambous, pentru DigiSport.

După ultima etapă a turului de campionat, FCSB este lider în SuperLigă cu 31 de puncte, urmată de CFR Cluj cu 30 de puncte și un meci mai puțin și Rapid cu 29.