SuperLiga - Powered by Superbet Joi, 02 Noiembrie 2023, 19:52

0

Dan Alexa nu mai este antrenorul celor de la FC Botoșani. Tehnicianul român și-a anunțat despărțirea de formația moldoveană, după eșecul rușinos suferit în Cupa României, 2-1 cu CSM Alexandria.

Dan Alexa Foto: Inquam Photos / Cornel Putan

Dan Alexa a plecat de la FC Botoșani

FC Botoșani își continuă sezonul de coșmar.

Formația moldoveană a pierdut joi disputa cu CSM Alexandria, din Cupa României și a fost eliminată din competiție, deși mai are un meci de jucat.

Aflată pe ultimul loc în SuperLiga României, Botoșaniul a marcat prima în deplasarea din Alexandria, prin Șeroni, însă a pierdut disputa după o a doua repriză deplorabilă.

Antrenorul Dan Alexa nu a mai suportat umilința și imediat după meci și-a luat la revedere de la staff și a demisionat.

„Da, am anunțat și am plecat acum. Atunci când lucrurile nu merg cum trebuie, e ceva normal. Nu am niciun plan, era un lucru firesc să plec, e chestie de demnitate, de onoare.

Nu vreau să vorbesc foarte mult, am respect de oamenii cu care am lucru, cu oameni cu care am fost până acum o oră. E clar că lucrurile nu au fost cum trebuie, cert este că am arătat rău în ultimul timp și era normal să plec.

Ține foarte mult de educație, nu vreau să zic ce a mers, ce nu a mers, să fac comparație cu anii trecuți. Este minim de respect să nu vorbesc nimic. Singurul lucru cert este că nu au fost rezultate și era normal să plec. Îmi place să cred că sunt un tip care are demnitate. Oamenii care mă cunosc mă apreciază.

Am vorbit cu Valeriu Iftime, chiar acum am vorbit cu el, relațiile sunt OK.” - a declarat antrenorul, potrivit iamsport.ro.