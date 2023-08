SuperLiga - Powered by Superbet Vineri, 11 August 2023, 17:33

La finalul sezonului trecut, patronul celor de la FCSB părea hotărât să vândă echipa și a negociat cu câțiva investitori, însă a mărit mereu prețul. Acum a primit o nouă ofertă.

50 de milioane de euro pentru FCSB – Gigi Becali nu mai vrea să vândă echipa

În urmă cu câteva luni, Becali solicita 25 de milioane de euro pentru a se despărți de FCSB.

A negociat prin Ilie Dumitrescu vânzarea către Simion Apreutese, dar în ultimul moment a solicitat o sumă dublă față de cât estimase oficial.

În ziua partidei din turul al treilea preliminar al Conference League, dintre FCSB și Nordsjaelland, pe adresa clubului a sosit o nouă ofertă.

„Ieri înainte de meci am avut o ofertă de la un american, 50 de milioane de euro. Am zis nu o dau echipa. Bine, oferta am avut-o cu vreo 2 săptămâni înainte, am zis stai puțin cu gândul să o dau. Au zis copiii, tată dacă dai echipa ce o să faci tu, tu numai la biserică mergi, altceva nu, la botez nu mergi, la nunți nu mergi, concediu nu mergi, ce o să faci cu banii?

Și am zis când m-a sunat ieri nu o dau că nu vor copiii. Mi-a zis domnul Becali, spune un preț. Care să nu mai refuze copiii. Dar să o dai, nu să te joci cu noi, e un român, un american care are origini românești, copiii lui doar puțin, unul dintre copii e disperat cu FCSB-ul, spun să le zic 100, dacă le zic 100 și dacă zic că dau, ce mă fac? Mă fac de rușine.

Atunci am zis, bă nu mai. Mai ales că și duhovnicul meu a zis nu, nu vreau. Nici pe 200 de milioane n-aș da echipa” – a declarat Gigi Becali, pentru Fanatik.

În etapa a cincea a SuperLigii, FCSB va juca pe terenul celor de la FC Hermannstadt, dar partida a fost amânată pentru data de 10 septembrie.