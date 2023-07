SuperLiga - Powered by Superbet Joi, 20 Iulie 2023, 14:23

2

FCSB nu a primit acceptul de a juca derbiul cu Dinamo (etapa a doua din SuperLiga) pe Stadionul Ghencea, iar Gigi Becali a susținut o conferință de presă în care și-a exprimat nemulțumirile și a afirmat că va continua războiul cu CSA Steaua.

Gigi Becali Foto: Alex Nicodim / Sipa Press / Profimedia

>> FCSB vs Dinamo nu se va juca pe Stadionul Ghencea - Explicațiile oferite de CSA Steaua

Gigi Becali: „CSA Steaua caută chichițe pentru a nu semna contractul / I-a venit sfârșitul lui Talpan”

Negocierile dintre FCSB și CSA Steaua pentru închirierea arenei din Ghencea au eșuat, iar partida cu Dinamo se va disputa pe Stadionul Arcul de Triumf.

Corpul de control al premierului Marcel Ciolacu a dispus, începând de joi, verificări cu privire la activitatea CSA Steaua, perioada vizată fiind de la 1 ianuarie până în prezent, iar Becali consideră că lui Florin Talpan „i-a venit sfârșitul”.

„Adevărul trebuie spus, e o chestiune publică, lumea trebuie să știe adevărul. L-am chemat pe Vali (Argăseală), pentru că el știe mai bine decât mine.

Eu vă spun doar atât. Eu am spus că cei de la CSA sunt de bună credință. De unde? Au fost atât de vicleni că ne-au plimbat până în ultimul moment. E vorba despre polița de asigurare, 250.000 și biletul la ordin de 750.000 pentru gazon. Ne-am dus cu polița de asigurare pe care o avem și la Arena Națională, acceptată acum pentru Arcul de Triumf. Dar nu era valabilă pentru ei. Cereau ceva care e e imposibil, ca să nu semneze contractul.

Dacă se întâmpla ceva pe stadion, CSA angaja o firmă de reparații și repara din banii mei, le dădeam și 10 milioane! Semnam eu un bilet avalizat. Iar banii care rămâneau mi-i dădeau înapoi. E ofertă publică. Le dau 10 milioane în cont, facem contractul și azi bag banii în contul lor! Ce se distruge, plătim din banii ăia. Apoi, primesc restul de bani.

Ce atâtea foi? (n.r. se enervează și aruncă foile) E un meci de fotbal! Dacă intervine premierul și dă ordin azi să jucăm în Ghencea? Am făcut ofertă publică, le dau un fond de 10 milioane și gata cu atâtea foi!

Ei caută chichițe. Acum am aflat, nu știu dacă e adevărat, că premierul a trimis Corpul de Control la CSA. Mă bucur. E un semnal că merg să înceapă lucrurile în țara asta. A venit un bărbat după 30 de ani, cuminte, la locul lui, și a trimis imediat Corpul de Control. N-ai ascultat ordinul? Vine Corpul de Control! Să vedem cum o echipă de Liga 2 are ea stadion. Cum? Cum o unitate militară are stadion? Ce faci cu el, tu unitate militară?

Am luat 60 de milioane numai pe Rădoi, Gardoș, Chiricheș, Stanciu, Chipciu, Man, Moruțan... Eu am adus 60 de milioane în România! Le-am făcut! Luați calificările, cu Olăroiu și cu Reghecampf. Sunt 100 de milioane aduși din străinătate în România. Ce vreți, mă? Sunt de 20 de ani în fotbal. Cât au vândut toate celelalte echipe la un loc. Au adus atâția bani ca mine?

Vin cu actele și vedem, miniștrii mi-au dat echipa. Babiuc, Bădălan, Zisu, Pigui au semnat. Nu eram nebun să dau 10 milioane de euro ca să-mi dea acțiuni la Ghimpații din Deal. Am dat banii ca să am acțiuni la Steaua. Pițurcă a vândut 4% din acțiuni cu 500.000 de euro. Și cică nu e Steaua, e FCSB.

Eu am luat Steaua de la generali, care erau în Consiliul de Administrație. Dacă nu se transforma în societate pe acțiuni, echipa intra în faliment. Eu am salvat Steaua. Putem să reparăm. Poate repară Ciolacu, că e bărbat.

Primul pas spre dreptate este să putem juca în Ghencea, e stadion făcut din Fondul Național de Investiții. Sunt banii noștri! Ghencea trebuie dată Agenției Naționale de Sport a României. Sau Primăriei. Dar cel mai bine la Agenție. Vrei tu să joci acolo, CSA? Plătești și tu.

Statul trebuie să aleagă, Talpan sau Becali? Vor o țară de Talpan sau una de Becali? Până acum, au vrut o țară de „Talpani” și uite unde au ajuns.

Eu cred că este cineva acolo, poate Zisu, care are putere, grad și bani mulți. El, Zisu, e la logistică, sunt milioane de bani. Să-l ia și pe el Controlul, să vedem unde sunt miliardele de bani ale lui Zisu. Acum el stă ascuns și comandă din umbră. Doar unul care are putere era capabil să-i încurajeze să ne mintă așa. Eu cred că e Zisu. Mai poate fi Serviciul de Informații al Armatei, au mare putere. E o ipoteză, nu știu.

O să facem în continuare cereri să jucăm pe Ghencea. Toată ziua! Eu voiam să joc doar meciul ăsta cu Dinamo, că n-aveam unde să joc, apoi mă duceam în treaba mea, pe Arena Națională.

Îmi fac stadion dacă intru la anul în Liga Campionilor și iau 50 de milioane de euro. Fac stadion. Dar și terenul de la baza Berceni are valoare mare, nu-mi prea convine să fac acolo stadion. Dar ăsta e țelul meu, să mai ajung o dată în Liga Campionilor.

Dinamo a spus că nu vrea să amâne, că ne-au găsit nepregătiți acum, așa a zis Burcă. Bine, mă, să ne bată (n.r. râde). Ce să menajez? Ghinionul lor e că Olaru și Coman sunt bine, ei credeau că nu sunt. Va fi vuiet mare!

Cred eu că i-a venit sfârșitul lui Talpan, în 2-3 săptămâni va fi schimbat. Pentru ce îl mai țin? Face Armata de râs. E dubios că încă e ținut acolo. Încă nu mi-a dat banii, îi execută casa de la Botoșani. Nu vrea să dea banii. Dă, ma, banii pe care mi i-ai luat. Sunt 30.000 de euro, i-a pus sechestru pe conturi” - Gigi Becali, citat de Gazeta Sporturilor.

Partida dintre FCSB și Dinamo București se va juca sâmbătă pe stadionul „Arcul de Triumf”, de la ora 21:30, și va fi transmisă în format LiveBLOG pe HotNews.ro și în direct pe Orange Sport, Prima Sport și DigiSport.

Pentru acest meci vor fi scoase la vânzare 7.500 de bilete, iar în tribune se vor afla doar 375 de dinamoviști (5% din capacitatea stadionului).