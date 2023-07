SuperLiga - Powered by Superbet Marți, 11 Iulie 2023, 18:41

Cristiano Bergodi l-a înlocuit pe Adrian Mutu pe banca celor de la Rapid București, iar noul tehnician al giuleștenilor și-a întărit staff-ul cu un fost jucător al formației rapidiste.

Stadionul Giulesti - Rapid Foto: Adrian Ilincescu/ HotNews.ro

Adrian Iencsi va fi antrenorul secund al lui Bergodi la Rapid

Cu mai puțin de o săptămână înaintea începerii noului sezon din SuperLiga României, Rapid București suferă modificări din punct de vedere al staff-ului.

Cristiano Bergodi l-a înlocuit pe Adrian Mutu pe banca tehnică, iar giuleștenii au anunțat marți că Adrian Iencsi va fi antrenorul secund al echipei.

„Legendarul fundaș al Rapidului, Adrian Iencsi, s-a întors la clubul care l-a consacrat.

Adi Iencsi este noul antrenor secund al Rapidului, urmând a face echipă cu Cristiano Bergodi, cel care va conduce echipa în sezonul 2023/2024.” - se arată în comunicatul oficial al clubului.

Adrian Iencsi a fost antrenor principal la Rapid în perioada august - octombrie 2020, iar acum fostul jucător al giuleștenilor a revenit din postura de antrenor secund.

„Revenirea la Rapid înseamnă pentru mine, în primul rând, urmarea carierei profesionale. Lucrând cu un antrenor care are foarte multă experiență, un antrenor care și el, la rândul său, iubește acest club.

A mai fost aici și s-a atașat de tot ceea ce înseamnă Rapid. În primul rând, este o gândire a mea din punct de vedere profesional pentru că îmi place foarte mult meseria de antrenor și, cu atât mai mult, revenirea la Rapid înseamnă ceva deosebit pentru mine.

Rapid, cum am spus de foarte multe ori, este a doua mea casă. Rapid pentru mine înseamnă totul. Aici m-am format ca om, m-am dezvoltat mental, m-am dezvoltat din toate punctele de vedere.

Am avut o oportunitate foarte mare să am parte de foarte mulți colegi de echipă de la care am învățat ceva. Am avut parte de antrenori care m-au format și, în același timp, de conducători.

Mă consider un norocos că am avut și am șansa de a juca în tricoul alb-vișiniu și de a fi iubit de cea mai frumoasă galerie din România și cei mai frumoși suporteri din întreaga țară.” - a declarat Adrian Iencsi.