SuperLiga - Powered by Superbet Duminică, 09 Iulie 2023, 21:55

0

După ce Adrian Mutu a acceptat oferta celor de la Neftchi Baku, Cristiano Bergodi a fost numit antrenor principal al echipei Rapid București. Marius Șumudică a sperat până în ultimul moment că va putea reveni pe banca giuleștenilor, dar în cele din urmă conducerea echipei din Giulești a avut un alt plan.

Marius Sumudica Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Marius Șumudică a așteptat o ofertă din partea conducerii Rapidului

Cu mai puțin de o săptămână înainte de începerea noului sezon din SuperLiga, atmosfera de la Rapid nu este una tocmai liniștită.

Adrian Mutu s-a despărțit de gruparea din Giulești și a acceptat oferta celor de la Neftchi Baku, acolo unde va avea un salariu anual de 600.000 de euro.

Marius Șumudică a sperat până în ultimul moment că o va prelua în cele din urmă pe Rapid, dar conducerea l-a numit pe Cristiano Bergodi pe banca echipei.

Rămas liber de contract după despărțirea de Sepsi Sfântu Gheorghe, Bergodi a câștigat în sezonul recent încheiat Cupa României, iar acum a primit ocazia de a antrena una dintre cele mai importante echipe din fotbalul românesc.

Marius Șumudică nu a putut suporta decizia conducerii și a avut un mesaj în care și-a arătat dezamăgirea vis-a-vis de numirea lui Bergodi.

„Nu sunt mâhnit, eu am sperat până în ultima clipă că pot fi numit antrenor. Nu vreau să contest decizia conducerii Rapidului. Nu am fost sunat de nimeni, decât de Daniel NIculae, când mi-a zis că decizia nu e a lui.

Voia doar să ne împăcăm, eu nu aveam nimic de împărțit cu el. Nu s-au avansat sume de bani, n-am primit nicio ofertă, ca să se liniștească și rapidiștii ăstia de 7-8 ani care spun că Șumudică a refuzat Rapidul.

În viață se întâmplă și lucruri de genul acesta. Mama m-ar fi vrut acasă, probabil. A fost decizia celor de la Rapid, eu o respect. Îi doresc succes lui Cristiano Bergodi. Reușisem să iau campionatul ca jucător cu Rapid și am zis că-mi doresc să-l iau și ca antrenor. Un singur lucru vreau să spun.

Am făcut multe greșeli în viață. M-am atașat foarte mult de anumite cluburi, în speță de Rapid, și am declarat că sunt un rapidist convins. Mi-am închis multe uși. Eu am o familie, o responsabilitate, atâția fani și vreau să pun capăt acestui subiect.

Până acum, probabil eram Șumi-gol. În momentul de față, Șumudică spune ce simte. Din momentul ăsta, Șumudică nu mai este rapidistul Șumudică.

O să vedeți. Rapidistul Șumudică a murit. O să vedeți ce decizii o să iau. Acum există antrenorul Șumudică, profesionistul, care a pus pe primul plan fotbalul înaintea familiei și a greșit. Voi lua în calcul orice ofertă din țară.

Acum, eu sunt fanul Digi, eu iubesc Digi, pentru că Digi mă plătește. Dacă voi ajunge la una dintre primele 4-5 echipe, pentru că doar acolo mă voi duce, voi fi fanul acelei echipe. Voi ajunge acolo și voi fi campion, la orice echipă voi ajunge.” - a spus Marius Șumudică, potrivit Digi Sport.