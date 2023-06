SuperLiga - Powered by Superbet Miercuri, 07 Iunie 2023, 23:43

FCSB s-a despărțit de șapte jucători după ratarea titlului în fața celor de la Farul Constanța, iar patronul Gigi Becali își dorește mai mulți fotbaliști pentru a întări echipa.

Arnold Garita și-a anunțat despărțirea de FC Argeș - Cale liberă spre FCSB

Unul dintre jucătorii doriți inistent de FCSB este atacantul francez Arnold Garita, care s-a remarcat în sezonul trecut în tricoul celor de la FC Argeș.

Dorit în iarna trecută și de Rapid, clubul nu l-a lăsat să plece fără o sumă consistentă de transfer, dar după retrogradarea echipei situația s-a schimbat.

Atacantul și-a luat la revedere de la suporterii piteșteni pe rețelele de socializare, fără să anunțe momentan următoarea destinație.

„Dragă suporter al Argeșului, acest sezon a fost plin de emoții și totodată de dezamăgire. Îmi pare foarte rău că nu am reușit să menținem clubul în prima ligă, am dat totul pe teren pentru club, uneori am realizat lucruri grozave, alteori am eșuat.

Să știți că întotdeauna am dat 100% pentru club. Vă mulțumesc pentru tot sprijinul și dragostea pe care mi le-ați acordat și mulțumesc clubului pentru că m-a transferat și m-a făcut să descopăr acest campionat incredibil.

Dar pentru viitorul meu va trebui să plec de la FC Argeș, să dau o nouă direcție carierei mele și sper să înțelegeți decizia mea. Nu vă voi uita niciodată. Mulțumesc pentru tot” – a anunțat atacantul francez.

În vârstă de 27 de ani, Arnold Garita a ajuns la FC Argeș în vara trecută și a reușit să marcheze de 12 ori în 36 de partide disputate pentru piteșteni.