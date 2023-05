SuperLiga - Powered by Superbet​ Luni, 29 Mai 2023, 09:35

CFR Cluj a fost învinsă de Farul Constanța în ultima etapă din play-off-ul SuperLigii, scor 2-1. Deși ardelenii au obținut calificarea la barajul pentru Conference League (Universitatea Craiova a pierdut cu Sepsi), Dan Petrescu a intrat pe teren la finalul partidei și i-a certat pe jucătorii lui Gică Hagi.​

Dan Petrescu o acuză pe Farul că a jucat pentru Universitatea Craiova

Zoltan Iașko, directorul sportiv al Farului, a afirmat că Petrescu se aștepta probabil la un meci facil și a acuzat gruparea constănțeană că a dat totul pentru a o ajuta pe Universitatea Craiova.

​„Petrescu m-a înjurat, că de ce ne-am dat viața și am jucat pentru Craiova. Asta spunea pe teren, că am jucat noi pentru Craiova. I-am zis să se bucure că s-a calificat…

Noi, acum câțiva ani de zile, ne-am întâlnit cu toții pe final de sezon, dar n-am scos niciun cuvânt despre meciul direct. Așa e corect. Am făcut 0-0 și nu ne-am calificat în play-off.

Jos pălăria în fața lui Hagi pentru ce face la club, cu jucătorii, cu toată lumea. E simplu, totul 100% pe teren. Hagi le spune mereu jucătorilor 'Învățați să câștigați! Să vă luptați. Nu ne interesează de alții'.

N-au mai fost probleme la vestiare cu Dan Petrescu. S-au băgat bodyguarzii și l-au liniștit. Dar arbitrul ar fi trebuit să îi dea cartonaș roșu din timpul jocului. La orice, se arunca, gesticula, trăgea, reproșa.

Tu, care ai reprezentat țara, ești antrenor mare, nu poți ajunge în halul ăsta! Sunt dezamăgit de comportamentul lui Dan Petrescu. E normal ca antrenor să-ți dorești să câștigi, și Hagi se enervează când pierde, dar niciodată nu a reproșat adversarului că a luptat” - Zoltan Iașko, director sportiv al Farului, pentru Gazeta Sporturilor.

Gică Hagi: „Îl înțeleg pe Dan Petrescu că e supărat”

La conferința de presă de după meci, Gică Hagi nu a vrut să vorbească prea mult despre discuția sa cu Petrescu, care l-a felicitat inițial pentru victorie, dar i-a reproșat ulterior alte lucruri.

„E clar că Dan, la mentalitatea pe care o are, e supărat. Dar sunt supărările lui, îl înțeleg. Jucătorii m-au făcut să fiu fericit, nu ne dădea nimeni nicio șansă. Acesta e sportul, întotdeauna unul e fericit și altul dezamăgit. Noi am făcut un an fantastic și suntem fericiți. Ăsta e sportul, așa îți câștigi respectul, am venit să jucăm” - Gică Hagi, potrivit DigiSport.

Gică Popescu: „Am venit să ne respectăm blazonul de campioni”

Și Gică Popescu, președintele Farului, a vorbit despre comportamentul lui Dan Petrescu de la finalul partidei.

„Nu știu de unde aceste speculații. Probabil că nu ne cunoașteți pe mine și pe Gică. Am venit aici să ne respectăm blazonul de campioni. Din păcate, înaintea meciului credeam că ne va fi foarte greu pentru că aveam foarte mulți accidentați. Ne bucurăm foarte mult că jucătorii de azi au ajutat la păstrarea zvonului.

Toate aceste zvonuri de dinaintea meciului n-au făcut altceva deât să ne ambiționeze și să încercăm să obținem un rezultat pozitiv. Noi am jucat tot acest sezon pentru noi. Era normal să venim la CFR, să facem un joc bun. Ne bucurăm că am câștigat. Ce s-a întâmplat cu Craiova, cu CFR nu e treaba noastră.

Nu știu care a fost reacția lui Dan. Am înțeles că era supărat pentru că am venit să jucăm așa cum am făcut-o. El ne știe foarte bine, mai bine decât oricare dintre dumneavoastră, pentru că am jucat atâția ani împreună și nu cred că ar fi trebuit să se aștepte la altceva” - Gică Popescu, citat de sport.ro.

SuperLiga, clasament final play-off

1. Farul Constanța 53p / turul 1 preliminar din Champions League

2. FCSB 46p / turul II preliminar din Conference League

3. CFR Cluj 42p / baraj pentru Conference League cu U Craiova 1948

4. Universitatea Craiova 41p

5. Rapid București 38p

6. Sepsi Sfântu Gheorghe 29p / Câștigătoarea Cupei României - turul II preliminar din Conference League