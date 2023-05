SuperLiga - Powered by Superbet Duminică, 28 Mai 2023, 23:39

Daniel Ișvanca

Farul Constanța a încheiat sezonul 2022/23 ca o adevărată campioană. Formația antrenată de Gică Hagi a câștigat ultimul meci al acestei stagiuni, pe terenul celor de la CFR Cluj, scor 2-1.

Gheorghe Hagi si jucatorii echipei Farul Constanta Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Defensiva Farului, la înălțime în deplasarea de la Cluj

Farul Constanța a câștigat și ultimul meci din acest sezon, disputat în Gruia în compania celor de la CFR Cluj.

Echipa care a câștigat încă de etapa trecută titlul a făcut un meci economicos la Cluj, dar a plecat cu toate cele 3 puncte.

La finalul partidei, Gică Hagi a recunoscut că apărarea a funcționat excelent, dar și că norocul a fost de partea constănțenilor.

„Am făcut un an fantastic și suntem fericiți. Ăsta e sportul, așa îți câștigi respectul, am venit să jucăm. Cred că nimeni nu credea în ce am reușit anul ăsta. Astăzi am avut și șansă. E logic că trebuie să ne și apărăm, jucam la CFR.

Cred că am arătat că știm și faza asta. Am avut puține goluri primite, am si marcat foarte mult. E un ciclu. Încercăm să dezvoltăm un club puternic în România, încercăm să facem față și în Europa. Lotul trebuie mărit. Întotdeauna avem asta cu tinerii.

Absolut le-a crescut cota după titlul câștigat. Clar că o să încercăm ce e mai bine pentru club, dar niciodată să slăbim, întotdeauna să fim mai buni. Eu cred că au fost multe loturi foarte bune. Le-am spus alor mei că echipa o să câștige trofee.

Jocul colectiv ne-a ajutat, am fost cea mai constantă formație. Am făcut un joc complet. Acolo mă gândesc de după petrecerea avută. Trebuie să avem noroc, inspirație în alegeri, sperăm să facem treabă bună.” - a transmis Hagi, potrivit Digi Sport.

SuperLiga, clasament final play-off

1 Farul Constanța 53p

2 FCSB 46p

3 CFR Cluj 42p

4 Universitatea Craiova 41p

5 Rapid București 38p

6 Sepsi Sfântu Gheorghe 29p