Daniel Ișvanca

FCSB și Rapid se vor întâlni sâmbătă seară pe Arena Națională din București, în ultimul meci al sezonului pentru ambele echipe în SuperLiga. Deși niciuna din cele două formații nu va lupta pentru nimic, Cristi Săpunaru este de părere că meciul va fi unul de urmărit.

Duel pentru minge în Rapid - FCSB Foto: Razvan Pasarica / Sport News / Profimedia

FCSB va întâlni Rapid în ultimul meci al sezonului din SuperLiga

FCSB a pierdut și în acest sezon de SuperLiga titlul, fiind învinsă de Farul în etapa precedentă cu scorul de 3-2.

Calificată în preliminariile UEFA Conference League, formația antrenată de Elias Charalambous va primi sâmbătă vizita Rapidului pe Arena Națională din București, în ultimul meci din această stagiune.

Giuleștenii au ratat șansa de a prinde un loc de cupe europene în acest sezon, iar băieții lui Adrian Mutu își doresc să le ofere fanilor o victorie în semn de mulțumire pentru susținerea oferită.

Cristi Săpunaru, căpitanul giuleștenilor, a fost prezent la conferința de presă dinaintea partidei cu FCSB și a avut un mesaj pentru suporteri, dar și pentru adversara directă.

„Un meci care contează foarte mult pentru suporteri, dar care nu mai contează în clasament. Îl așteptăm cu nerăbdare! Mi-aș fi dorit să conteze, dar e bine și așa. Nu o să pară niciodată un amical un derby. Cine crede asta se înșală amarnic! Nu va fi niciodată un amical acest meci.

Nu știu dacă arena va fi plină, noi sperăm să fie cât mai mulți suporteri. Ai noștri 2.800 vor fi cu siguranță. Sperăm să le oferim un meci frumos.

Noi trecem printr-o pasă extraordinară? Avem șase victorii la rând și încercăm să o facem și pe a șaptea (n.r. - râde). Ne interesează să câștigăm, iar suporterii să fie mulțumiți. Nu mă interesează că au pierdut campionatul, mă interesează ce facem noi.

Ne-am îndeplinit un obiectiv, nu am reușit să îl îndeplinim pe al doilea. Am avut să intrăm în play-off și să câștigăm Cupa. Am intrat în play-off, dar am stabilit un alt obiectiv, cupele europene, pe care nu am reușit să îl atingem.

Va fi un meci FCSB - Rapid. Veți vedea pe stadion cum va fi. Nu știu dacă vor juca cu rezervele. Au un antrenor care ar putea să spună, am înțeles că au avut conferința de presă.

Nu știu dacă o victorie ar salva un final de campionat, dar ar face suporterii fericiți. Nu sunt în măsură să vorbesc despre examene. Sunt oameni în club, asta e treaba lor. Nu o să vorbesc niciodată despre alți jucători. Întrebați antrenorul, pe cei din conducere.” - a transmis Săpunaru, conform Digi Sport.

Clasament play-off SuperLiga înaintea ultimei etape

1 Farul Constanța 50p

2 FCSB 46p

3 CFR Cluj 42p

4 Universitatea Craiova 40p

5 Rapid București 35p

6 Sepsi Sfântu Gheorghe 26p