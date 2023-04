SuperLiga - Powered by SUPERBET Luni, 17 Aprilie 2023, 10:36

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

Rapid a cedat, scor 3-1, meciul jucat duminică pe terenul celor de la Universitatea Craiova, în etapa a patra din play-off-ul SuperLigii României la fotbal.

Adrian Mutu Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Adrian Mutu spune că așteptările fanilor rapidiști nu au fost conforme cu realitatea

Fanii prezenți în Bănie la meci i-au cerut demisia fostului internațional român, iar la finalul meciului cu Universitatea antrenorul giuleștenilor a comentat pe marginea dorinței susținătorilor Rapidului.

Reamintim că gruparea bucureșteană este singura fără victorie din play-off-ul SupeLigii.

„Eu nu am ce să comentez apropo de reacția galeriei. Atunci când e o criză de rezultate, îmi asum criticile. Cum am spus, criticile din partea suporterilor ar fi bine să ni le însușim și să fim mai buni. Așa cum am făcut meciuri bune și am intrat în play-off, putem să o facem din nou.

Sper să ne revenim repede. Poate lumea se aștepta mai mult. Dacă oamenii sunt nemulțumiți că am stat tot sezonul în TOP 5 și am intrat în play-off, atunci nu am ce să zic.

Probabil erau așteptări care nu erau conforme cu realitatea” - Adrian Mutu, la conferința de presă, citat de Digisport.

Etapa a patra a play-off-ului SuperLigii

CFR Cluj – Sepsi 2-1

Universitatea Craiova – Rapid 3-1

FCSB – Farul / Luni 20:30 - LiveBlog pe HotNews.ro

Clasamentul play-off-ului SuperLigii

1. Farul 39 puncte / 3 meciuri

2. CFR Cluj 38 / 4

3. FCSB 34 / 3

4. Universitatea Craiova 32 / 4

5. Rapid 28 / 4

6. Sepsi 24 / 4.