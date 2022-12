SuperLiga - Powered by SUPERBET Miercuri, 14 Decembrie 2022, 18:24

Silviu Dumitru • HotNews.ro

FCSB și CFR Cluj se întâlnesc joi pe Arena Națională, de la ora 20:00, iar antrenorii Leo Strizu și Dan Petrescu au vorbit despre partida restantă din etapa a noua a SuperLigii.

Dan Petrescu Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Leo Strizu: „Ne aşteptăm la tot ce înseamnă minge lungă”

Tehnicianul celor de la FCSB a vorbit despre calitatea jucătorilor lui Dan Petrescu, dar este încrezător că echipa sa poate termina anul cu două victorii (gruparea bucureșteană va mai întâlni FC Botoșani).

„Meciul cu CFR Cluj intră în categoria meciurilor grele. CFR Cluj are o echipă puternică, un antrenor valoros, au o aşezare foarte bună, mai ales pe apărare. Antrenorul este condus de principii foarte directe.

Noi am parcurs o serie de meciuri foarte bune, jucătorii sunt foarte încrezători şi asta ne dă speranţa că vom termina acest an cu două victorii. Vremea şi terenurile sunt foarte grele acum la sfârşit de an, dar având o echipă bună, cu jucători talentaţi, s-au acomodat.

Indiferent de jucătorii care vor fi titulari sau intră pe parcurs, jocul ne-a dat încrederea că nu există nicio diferenţă între ei, toţi au muncit, au demonstrat că suntem o echipă foarte puternică. Sunt aşa de motivaţi şi de încrezători încât nu ne gândim decât la victorie. Indiferent cine va face parte din primul 'unsprezece', toţi ne dau speranţa că vom putea câştiga.

CFR este o echipă pragmatică, o echipă dură. Ne aşteptăm la tot ce înseamnă minge lungă. Sunt foarte, foarte periculoşi şi trebuie să ne luăm măsurile de siguranţă. Dar cu aceleaşi calităţi putem să învingem, pentru că şi noi avem jucători foarte buni pentru fazele fixe” - Leo Strizu, potrivit Agerpres.

Dan Petrescu: „Avem mulţi jucători cu probleme”

Antrenorul CFR-ului a vorbit despre problemele cu care se confruntă (îi lipsesc mai mulți jucători din linia defensivă) și a lăudat forța ofensivă a adversarei.

„Mereu au avut forţă în atac cei de la FCSB, suntem conştienţi de acest lucru. Eu zic că vor juca Olaru şi Compagno la ei. La noi sunt foarte multe probleme, răciţi, suspendaţi şi accidentaţi. Sunt un pic îngrijorat pentru că în apărare avem mulţi jucători cu probleme. Sper să reuşesc să alcătuiesc o apărare decentă.

Va fi foarte greu meciul, ei sunt în formă, au câştigat 10 meciuri din ultimele 11 în campionat. Asta înseamnă că şi-au revenit şi sunt în lupta pentru titlu, ceea ce eu mă aşteptam oricum, chiar şi când erau pe penultimul loc.

Meciul cu FCSB e foarte important, dar indiferent de rezultat nu se schimbă prea multe. Mai sunt 19 meciuri, deci nu se decide nimic. Meciurile noastre cu FCSB mereu au fost strânse, aşa că şi de data asta cred că va fi unul strâns” - Dan Petrescu, citat de Agerpres.

Clasament SuperLiga

1. Farul Constanța (41-18 golaveraj) 44 puncte

2. CFR Cluj (33-18) 41 (-1 meci)

3. FCSB (35-24) 35 (-1 meci)

4. CSU Craiova (24-21) 35

5. Rapid București (23-17) 34 (-1 meci)

6. FC Hermannstadt (25-20) 30

7. Sepsi Sfântu Gheorghe (33-16) 29

8. Petrolul Ploiești (19-20) 29 (-1 meci) etc.