SNOOKER Sâmbătă, 13 Ianuarie 2024, 18:05

Ronnie O'Sullivan a obținut o calificare fără emoții în finala „The Masters” la snooker, după ce l-a învins cu scorul de 6-2 pe ocupantul locului 6 mondial, britanicul Shaun Murphy.

Ronnie O'Sullivan Foto: Colin Poultney/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia

Partida de sâmbătă a debutat perfect pentru Ronnie O'Sullivan, care a condus duelul de la un capăt la celălalt, fără a lăsa prea multe șanse adversarului.

Murphy a reușit să câștige două frame-uri, dar liderul mondial a rezolvat soarta partidei în două ore și jumătate.

În finala de duminică, Ronnie va întâlni câștigătorul dintre Ali Carter și Mark Allen.

De știut:

În sferturi și semifinale se joacă după sistemul cel mai bun din 11 frame-uri, adică primul la șase.

În marea finală se va juca după sistemul cel mai bun din 19 frame-uri, adică primul la 10.

Semifinalele vor avea loc pe 13 ianuarie, iar finala pe 14 ianuarie la Alexandra Palace din Londra.

Premiile totale sunt în valoare de £725,000.

Câștigătorul va încasa un premiu de £250,000, în timp ce finalistul va primi £100,000.

A fost reușit break-ul maxim la The Masters (147): Ding Junhui în confruntarea cu Ronnie O'Sullivan.

Campionul en-titre este Judd Trump, titlu câștigat la ediția din 2023.

