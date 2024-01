SNOOKER Luni, 08 Ianuarie 2024, 18:27

Ronnie O'Sullivan s-a calificat în sferturile turneului The Masters, după ce l-a învins cu 6-3 pe Ding Junhui. Chinezul a fost eliminat, dar a bifat un break maxim în această partidă.

Ronnie O'Sullivan Foto: Mark Stephenson / Zuma Press / Profimedia

Ronnie O'Sullivan l-a învins pe Ding Junhui la The Masters

Ronnie a condus cu 4-0, dar Ding s-a apropiat la un singur punct distanță, după ce a bifat chiar și un break maxim (de 147 de puncte) în cel de-al șaptelea frame. „The Rocket” a reușit până la urmă să închidă partida câștigând următoarele frame-uri.

Acesta este al șaptelea break maxim din cariera lui Ding Junhui, după cele de la Masters (2007), UK Championship (2008), Players Tour Championship (2011 și 2012), Players Tour Championship Grand Final (2013) și Welsh Open (2016).

Chinezul este primul jucător din istorie care reușește două break-uri de 147 de puncte la The Masters (după cel din 2007), dar a părăsit competiția încă din faza optimilor.

De cealaltă parte, O'Sullivan se va duela în sferturi cu învingătorul dintre Neil Robertson (locul 7 mondial) și Barry Hawkins (locul 15).

Ding Junhui, break de 147 de puncte în meciul cu Ronnie O'Sullivan

Sursă video: Eurosport

The Masters, optimi de finală

Jack Lisowski (locul 16) - Luca Brecel (4) 6-2

Shaun Murphy (6) - Zhang Anda (13) 6-2

Ronnie O’Sullivan (locul 1) – Ding Junhui (11) 6-3

Mark Williams (8) – Ali Carter (10) / luni, ora 21:00

Judd Trump (2) – Kyren Wilson (9) / marți, ora 15:00

Neil Robertson (7) – Barry Hawkins (15) / marți, ora 21:00

Mark Allen (3) – John Higgins (12) / miercuri, ora 21:00

Mark Selby (5) – Robert Milkins (14) / miercuri, ora 21:00.

The Masters are loc în perioada 7-14 ianuarie, iar la start s-au găsit în total 16 jucători. Turneul are loc la Alexandra Palace din Londra și oferă premii totale în valoare de £725.000 (£250.000 pentru câștigător). Campionul en-titre este Judd Trump (2023).