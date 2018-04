CM Snooker: Neil Robertson (favorit 10), eliminat în primul tur; John Higgins și Mark Williams, în optimi

Campionatul Mondial de Snooker a mai rămas fără un favorit, Neil Robertson (cap de serie numărul 10), câștigătorul trofeului în 2010, fiind învins în primul tur de Rob Milkins (locul 37 mondial), scor 10-5. Mark Williams și John Higgins continuă aventura la competiția de la Sheffield, după victoriile obținute împotriva lui Jimmy Robertson, respectiv Thepchaiya Un-Nooh.





Rezultatele zilei de miercuri:





John Higgins 10-7 Thepchaiya Un-Nooh





Judd Trump 6-3 Chris Wakelin (va continua joi)







Scorul pe frame-uri, în paranteză este trecut break-ul: (58) 77-6, 60-43, 74-21, 6-95 (95), 0-141 (141), (64) 89-0, 0-73 (69), (72) 89-1, (51) 81-12.





Anthony McGill 3-6 Ryan Day (va continua joi)







Se vor disputa joi:





De la ora 15:00





De la ora 21:00





Judd Trump vs Chris Wakelin (sesiunea 2)

*Competiția poate fi urmărită în direct la Eurosport.







Programul optimilor:





Joe Perry vs Mark Allen

Kyren Wilson vs Jamie Jones

John Higgins vs Jack Lisowski

Ricky Walden vs Judd Trump/ Chris Wakelin

Ding Junhui vs Anthony McGill/ Ryan Day

Lyu Haotian vs Barry Hawkins

Mark Williams vs Robert Milkins

Ali Carter vs Ronnie O'Sullivan



