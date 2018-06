Simona Halep despre alte posibile titluri de Grand Slam: "Am curaj și am încredere să spun cu voce tare că orice se poate și dacă s-a putut astăzi"

Corespondență de la Paris

​​Simona Halep a venit la conferința de presă cu trofeul de campioană, așteptarea luând capăt la patru ani de la prima finală de Grand Slam disputată (tot la Paris). Cu zâmbetul pe buze, liderul mondial a vorbit și despre cum ar putea să o influențeze acest succes: "Am curaj și am încredere să spun cu voce tare că orice se poate și dacă s-a putut astăzi înseamnă că se poate în continuare".





Despre cum a revenit de la 3-6, 0-2





"Am reușit să mă relaxez și să nu mă mai gândesc la rezultat pentru că era un pic greu să mai cred că o să câștig, dar dacă anul trecut s-a întâmplat împotriva mea același lucru, am zis că sunt capabilă să întorc și eu meciul. Am dat tot ce am putut, am stat acolo, am stat puternică mental și de aceea am și câștigat. Iar întâmplarea cu fileul (a ajutat-o banda fileului) mi-a dat și mai multă încredere".







Ce să înțeleagă oamenii din acest titlu de Grand Slam







"Aș vrea să înțeleagă că orice e posibil dacă muncești și crezi și nu cedezi în niciun moment se întâmplă. Să fii profesionit, să fii strict cu programul tău, să te dedici sportului pe care îl practici, dacă e vorba de sport, și să accepți cumva și emoțiile pentru că presiunea e mare și momentele sunt grele, dar dacă reușești să te educi prin chestiile astea reușești și lucruri mari. Asta am reușit eu astăzi și nu pot să spun decât că sunt super fericită. Cred că tot meciul a fost foarte greu și foarte important. Faptul că nu am cedat și am stat mental <acolo> pentru fiecare punct chiar dacă eram condusă este cel mai important lucru".







"Cu trofeul sus, acolo pe treapta aceea și cântând imnul, cred că este cel mai frumos moment din viața mea" - Simona Halep.







"Cu siguranță experiența m-a ajutat și momentele grele pe care le-am avut pierzând acele trei finale astăzi au fost pozitive pentru mine și mi-au dat liniște, mi-au dat încredere că nimic nu e terminat până la ultima minge. Am crezut în disperare, am crezut că sunt capabilă să fac acest lucru, să câștig meciul și s-a întâmplat. Chiar a fost un moment deosebit".







Despre românii care au luat cu asalt Chatrier-ul







"Și anul trecut au fost foarte mulți români, dar din păcate pierzând meciul poate atmosfera nu a fost chiar atât de pozitivă ca astăzi. E deosebit să vină peste tot în lume să mă susțină. Făptul că n-au cedat chiar dacă am fost condusă astăzi a fost un moment frumos".







Locul 1 WTA și Grand Slam-ul







"Numărul unu mondial și titlul de Grand Slam sunt la fel de importante pentru mine. Sunt mult mai relaxată acum, vreau să mă bucur numai de ceea ce am realizat astăzi, de ceea ce am realizat în octombrie anul trecut (n.r. să ajungă pe locul unu în lume). Ceea ce s-a întâmplat acum parcă e ireal".







Ce impact va avea câștigarea Grand Slam-ului







"Ce impact va avea? Habar nu am. Nu stiu ce o să fie, dar cu siguranță mă voi relaxa și o să mă bucur mai mult de tot ceea ce se va întâmpla în continuare. Cu siguranță voi pleca în vacanță, dar nu știu unde. A fost mereu în mintea mea (n.r. să urce în tribune dacă va câștiga trofeul) că dacă voi câștiga un Grand Slam o să mă duc să îmi îmbrățișez oamenii (n.r. apropiații)".







Despre alte Grand Slam-uri







"Am curaj și am încredere să spun cu voce tare că orice se poate și dacă s-a putut astăzi înseamnă că se poate în continuare. Nu știu să spun sigur că se va întâmpla (n.r. să câștige și alte Grand Slam-uri), dar pentru asta o să continui să muncesc zi de zi să mai am astfel de momente și, de ce nu, să visez în continuare că se poate la mai mult.







Cel mai greu moment a fost în primul tur. Darren chiar a spus astăzi că avem aceleași emoții ca atunci când a început turneul. Sunt la fel pentru primul meci și pentru ultimul meci întotdeauna, dar când a trebuit să închei meciul astăzi a fost cel mai greu moment" - Simona Halep în conferința de presă după ce a câștigat Roland Garros-ul.