Andrea Petkovic, răspunzând întrebării reporterului HotNews.ro: "Este grozav să joci împotriva Simonei Halep. Nu este puternică, nu este înaltă, dar folosește din plin talentul pe care îl are"

Corespondența de la Paris

Eliminată în turul trei de la Roland Garros, Andrea Petkovic și-a ascuns doar pe jumătate supărarea înfrângerii la conferința de presă, nemțoaica fiind dezamăgită în primul rând de problemele avute la genunchiul drept. Întrebată de reporterul HotNews.ro aflat la fața locului despre cum e să joci împotriva Simonei Halep, Andrea a avut numai cuvinte de laudă la adresa liderului mondial. "Iubesc să o întâlnesc, este o jucătoare atât de bună, te împinge să joci cel mai bun tenis al tău. Nu este puternică, nu este înaltă, dar folosește din plin talentul pe care îl are".







"Este grozav să joci împotriva Simonei, iubesc să o întâlnesc. Este o jucătoare atât de bună, te împinge să joci cel mai bun tenis al tău. De asemenea, te lasă să joci, nu este precum Serena care te copleșește. Nu este puternică, nu este înaltă, deci are nevoie să folosească tot talentul și chiar te face să-ți depășești limitele. A reușit să mă facă pe mine să trimit scurte și să vin la fileu, deci...Foarte bine, Simona!







Trebuie să apelezi la tot repertoriul din dotare ca să o învingi. Este abilă, este inteligentă, deschide foarte bine terenul (n.r. face referire la unghiuri).







Cel mai grozav lucru de astăzi a fost acela că am știut de la început dacă voi câștiga sau nu raliurile, pentru că în momentul în care am jucat adânc (n.r. lung, cât mai aproape de baseline) am știut că am șanse să câștig punctele, dar îndată ce am trimis puțin mai scurt a deschis terenul și am început să alerg și iar să alerg, iar tot ce-ți rămâne de făcut este să te rogi la Dumnezeu pentru viața ta, dar la sfârșit tot pierzi punctul. Iar asta începe să te enerveze.







Repet, este fantastic să joci împotriva ei, are jocul de genul "old tennis", iar asta pentru că trebuie să construiască punctul, în special pe zgură. Poate lucrurile stau puțin diferit pe celelalte suprafețe, dar pe zgură este foarte frumos de urmărit jocul ei, cum deschide unghiurile. Nu este însă la fel de frumos de jucat împotriva ei", a declarat Andrea Petkovic răspunzând întrebării reporterului HotNews.ro prezent la Paris.







"Este o binecuvântare să fiu parte din acest sport, să fiu alături de aceste legende - Rafa, Roger, să joci împotriva cuiva precum Simona, să fii în același vestiar cu Serena Williams. Mă bucur la maxim de fiecare moment petrecut în circuit pentru că știu că nu va mai dura mult, deja sunt bătrână acum, chiar sunt bătrână", a completat nemțoaica.





În runda următoare (optimi), Halep o va înfrunta pe Elise Mertens (Belgia, 16 WTA). Singura întâlnire dintre Halep și Mertens a avut loc chiar în acest an, în turul doi de la Madrid, unde liderul mondial s-a impus cu 6-0, 6-3.







S-ar putea să te interseze și:





Cronică de la fața locului: Simona Halep, bronzul de Paris și accesul în a doua săptămână de la Roland Garros