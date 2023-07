Pariuri - Powered by Superbet Luni, 10 Iulie 2023, 01:30

Ion Claudiu Perescu

Carlos Alcaraz vs Matteo Berrettini, meci contând pentru optimile de finală ale turneului de Grand Slam de la Wimbledon, este programat, luni, 10 iulie, nu înainte de ora 18:00, pe terenul central de la All England Lawn Tennis and Croquet Club (competiţia este transmisă în direct de Eurosport 1, Eurosport 2 şi Eurosport App).

Tenis de camp Foto: Adrian Ilincescu/ HotNews.ro

Carlos Alcaraz şi Matteo Berrettini se întâlnesc într-unul dintre cele mai interesante meciuri ale zilei de pe iarba de la Londra, unul în care spaniolul, lider mondial, va avea de lucru în faţa italianului care a trecut până acum de jucători mai bine cotaţi.

Turneul de la Wimbledon are premii totale în valoare de 44,7 milioane lire sterline, aceasta fiind ediţia a 136-a la masculin (deţinătorul trofeului este Novak Djokovic) şi ediţia a 129-a la feminin (deţinătoarea trofeului este Elena Rybakina).

Carlos Alcaraz (Spania, 20 de ani, 1 ATP) a trecut în primele trei runde de Jeremy Chardy (Franţa, 542 ATP), scor 6-0, 6-2, 7-5, de Alexandre Muller (Franţa, 84 ATP), scor 6-4, 7-6, 6-3, şi de Nicolas Jarry (Chile, 28 ATP), scor 6-3, 6-7, 6-3, 7-5.

De altfel, înainte de Wimbledon, Carlos Alcaraz şi-a făcut încălzirea la un turneu pe iarbă de la Londra, la care a şi cucerit trofeul după cinci victorii fără set pierdut! Spaniolul n-a putut participa în acest la Australian Open din cauza unei accidentări, iar la Roland Garros s-a oprit în semifinale, unde a cedat în faţa lui Novak Djokovic, dar s-a impus în 2023 la Buenos Aires (zgură), Indian Wells (hard), Barcelona (zgură), Madrid (zgură) şi Londra (iarbă).

Matteo Berrettini (Italia, 27 de ani, 38 ATP) a ajuns în turul al patrulea la Wimbledon 2023 după ce i-a eliminat pe Lorenzo Sonego (Italia, 37 ATP), scor 6-7, 6-3, 7-6, 6-3, pe Alex De Minaur (Australia, 17 ATP), scor 6-3, 6-4, 6-4, şi pe Alexander Zverev (Germania, 21 ATP), scor 6-3, 7-6, 7-6.

Italianul, unul dintre specialiştii pe iarbă, a avut probleme de sănătate care l-au tras mult în jos în ierarhia ATP (în acest an, la Australian Open a pierdut în primul tur, iar la Roland Garros nu a jucat), iar cea mai bună performanţă a sa la Wimbledon rămâne finala din 2021, pierdută în faţa lui Novak Djokovic.

Cei doi s-au mai întâlnit de trei ori în circuitul ATP: Carlos Alcaraz s-a impus de două ori, 6-1, 6-7, 7-6 la Viena (2021) şi 6-2, 2-6, 6-2 la Rio de Janeiro (2022), iar Matteo Berrettini o dată, la Australian Open (2022), scor 6-2, 7-6, 4-6, 2-6, 7-6.

