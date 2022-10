PARIURI Miercuri, 05 Octombrie 2022, 17:31

Betano

P​​entru că E Fun Să Fii Fun alături de Betano, am oferit 30.000 Lei unui fericit câștigător care a nimerit bara transversală dintr-un șut, la pauza meciului dintre FCSB și FC Argeș!

Cum a reușit un fan roș-albastru să câștige 30.000 lei la meciul favoriților Foto: Betano

Am provocat trei câștigători ai concursului 30.000 dintr-un șut, desfășurat pe pagina Facebook a FCSB și sponsorizat de Betano, să nimerească transversala pentru marele premiu pus în joc la această ediție!

Dacă doi dintre ei au fost aproape de a câștiga, al treilea a nimerit transversala și a plecat acasă câștigător al premiului pus în joc. Întrebat cum se simte după ce a câștigat și ce recomandări are pentru viitorii participanți, Andrei N. Sorin, ne-a răspuns: ”Aveam o presimțire că o să lovesc bara transversală, nu mă așteptam nici eu, dar am lovit-o într-un sfârșit. Recomandarea mea pentru viitorii participanți este să dea tare și să bage mult piciorul sub minge.”

Pe lângă premiul pus la bătaie și ocazia de a intra pe teren la pauză, participanții s-au bucurat de meciul dintre FCSB și FC Argeș alături de doi prieteni din loja Betano și au trăit o experiență completă, oferită de Betano, pentru că E Fun Să Fii Fan!

Cum poți participa?

Simplu! Urmărește pagina Facebook a FCSB și, înainte de meciurile din Liga I desfășurate pe teren propriu, lasă un comentariu la postarea legată de concurs în care ne spui pe cine vrei să ai alături la următoarea partidă și poți fi chiar tu următorul câștigător!