Portugalia - Spania, partidă din Liga A - Grupa 2 din UEFA Nations League, este programată, marţi, 27 septembrie, de la ora 21:45, pe „Estadio Municipal” din Braga, şi va fi transmisă în direct de Digi Sport 1 şi Prima Sport 1.

Portugalia - Spania are ca miză locul 1 în grupă şi accederea în play-off-ul Ligii Naţiunilor; în acest moment, Portugalia are 10 puncte și poate termina pe prima poziție dacă obține cel puțin o remiză în meciul cu Spania, care are 8 puncte (în tur, cele două formații au terminat la egalitate, 1-1, goluri Morata 25, respectiv Horta 82).

Cristiano Ronaldo (190 de meciuri şi 117 goluri pentru echipa naţională) s-a accidentat serios în meciul câştigat de lusitani în Cehia cu 4-0 şi în urma căruia au trecut în clasament peste Spania, care a pierdut, surprinzător, acasă, cu Elveţia, scor 1-2; chiar dacă şi-a spart nasul, e de așteptat, totuşi, ca CR7 să fie titular pentru trupa lui Fernando Santos, eventual să joace cu un bandaj sau cu o mască de protecţie.

„Aceste două echipe joacă întotdeauna pentru a câștiga. Nu cred că Spania și-ar fi schimbat jocul dacă ar avea nevoie doar de o remiză, iar Portugalia nu își va schimba nici ea stilul de joc”, a declarat selecţionerul portughez Fernando Santos.

Spania a făcut mai mulţi paşi greşiţi în acest sezon al Ligii Naţiunilor; pe lângă remiza din tur, de la Sevilla, cu Portugalia (1-1), elevii lui Luis Enrique au terminat la egalitate și în Cehia, acolo unde au marcat golul de 2-2 în minutul 90, iar în ultima etapă au pierdut acasă cu Elveția, 1-2, când au primit golurile după două cornere!

„O victorie împotriva Portugaliei ar fi perfectă înainte de debutul la Cupa Mondială. Vom merge acolo să câștigăm”, a declarat selecţionerul spaniol Luis Enrique.

În ultimele 10 meciuri directe, Portugalia a câștigat de două ori, Spania s-a impus în trei întâlniri, iar de cinci ori scorul a fost egal; ultimele patru partide dintre cele două selecţionate s-au încheiat la egalitate.

