[P] Pariuri Speciale unice pe Betano pentru cel mai mare spectacol sportiv al Americii: ghicește cine va cânta primul la pauza Super Bowl 56

Super Bowl 56, finala surpriză, live pe Betano

Sezon istoric pentru Bengals. Cotă 2.65 să câștige Super Bowl

LA Rams: totul pentru trofeul Super Bowl

Luptă în trei pentru titlul de MVP. Kupp amenință duelul Stafford - Burrow

Cote Betano câștigător MVP:

Matthew Stafford, cota 2.15

Joe Burrow, cota 3.00

Cooper Kupp, cota 7.00





Spectacol pe teren și în afara lui: 5 artiști vor susține concertul din pauza Super Bowl

Ofertă unică de pariuri speciale pentru Super Bowl 56

Încă de la prima ediție care a avut loc în 1967, Super Bowl, finala campionatului de fotbal american, atrage an de an un număr uriaș de fani din lumea întreagă!Betano ridică ștacheta și are disponibileBătălia pentru trofeul celei de-a 56-a ediții a celui mai important eveniment sportiv al anului în America va fi o luptă a surprizelor în acest an. Cincinnati Bengals și Los Angeles Rams vor încerca să pună mână pe inelele de campioni în poate cea mai inedită și neașteptată finală a ultimilor 10 ani care va fi disponibilă cu34 de ani. Atât timp a trecut de la ultimul Super Bowl în care Cincinnati Bengals își făceau apariția într-o finală pe care o pierdeau împotriva celor de la 49ers. Un an mai târziu, în 1990 mai precis, avea loc și ultima victorie pentru Bengals într-un meci de play-off, contra celor de la Houston Oilers.Defensiva celor de la Bengals a fost surpriza acestui play-off, fiind condusă în principal de una dintre cele mai bune achiziții din off-season-ul trecut, Trey Hendrickson. Foști coechipieri în colegiu la LSU, unde au câștigat titlul național, Ja'Maar Chase și Joe Burrow au transformat echipa din Cincinnati în primul club care în decurs de două sezoane ajunge de la cel mai slab record din NFL în finala Super Bowl.Un sezon de totul sau nimic pentru Rams! După aducerea lui Matthew Stafford, Von Miller și Odell Beckham Jr., echipa din Los Angeles a renunțat la majoritatea selecțiilor din următorul draft cu scopul de a câștiga Super Bowl-ul la a cincea prezență în ultimul act. Mai mult, clubul a devenit a doua franciză care va juca finala Super Bowl pe propria arenă, după Tampa Bay Buccaneers în sezonul trecut.Super Bowl 56 va avea în prim plan duelul dintre cei doi quarterback aleși cu prima opțiune în draft: Joe Burrow în 2020 și Matthew Stafford în 2009, pentru prima dată din 2016, când protagoniști erau Cam Newton și Peyton Manning. Cu toate acestea, cei doi QB au un pretendent pe măsură în persoana lui Cooper Kupp pentru titlul de MVP. Principala țintă ofensivă a celor de la Rams vine după un sezon istoric, în care a obținut “Tripla Coroană”: cei mai mulți yarzi, cele mai multe touchdown-uri și cele mai multe recepții din NFL.Celebrul “Half-Time Show” reprezintă o parte importantă a spectacolului din Super Bowl, iar acest lucru se întâmplă încă de la prima ediție, asemeni imnului din deschidere, care va fi cântat de Mickey Guyton, o cântăreață de muzică country.După prestația incendiară oferită de Jennifer Lopez și Shakira în 2020, dar și spectacolul artistic creat de The Weeknd anul trecut, 5 artiști vor performa la pauza meciului dintre Bengals și Rams. Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar și Mary J. Blige își vor face rând pe rând apariția pe scena stadionului SoFi.Ca în fiecare an,a pregătit o serie deprin care a încercat să acopere și evenimentele din afara terenului. Astfel, poți miza pe primul cântăreț care va urca pe scenă, primul și ultimul cântec, numărul melodiilor interpretate și, de asemenea, ai la dispoziție nu mai puțin de 30 de cântece pe care poți miza că vor fi interpretate în timpul spectacolului din pauza meciului.Cum surprizele nu încetează să apară la un astfel de eveniment,a pregătit și o serie de cote pentru invitați speciali care ar putea urca pe scenă, precum 50 Cent, Rihanna sau Ice Cube.