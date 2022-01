[P] JACKPOT! Cei 1,5 milioane de lei sunt deja în cont. Cel mai mare câștig din istoria Cazinoului Betano a ajuns în Slatina

Un utilizator din Slatina a dat lovitura vieții și a pus mâna pe, în valoare deoferit de unul dintre sloturileO secundă, un spin și un câștig de peste 300.000€ au reprezentat rețeta succesului! Slotul norocos care l-a premiat cu o viață nouă este, iar pariul câștigător a fost pe o miză de numai 5 lei. Povestea devine și mai interesantă atunci când aflăm că fericitul câștigător este utilizatorde mai puțin de o lună.La scurt timp după câștig, l-am contactat pe fericitul câștigător și ne-a povestit despre experiența trăită în momentul declanșării jackpotului, despre pasiunea lui pentru sloturi, dar și despre ce va face de acum înainte.Nu știam dacă este real ceea ce mi se întâmplă. Nici acum nu îmi vine să cred că am câștigat! Încă mai verific contul bancar pentru că au început să intre din retrageri și văd cum tot crește balanța. Totul s-a întâmplat în jur de ora 2 noaptea și sincer nu am știut cum să reacționez.Joc pe partea de casino de mulți ani, dar niciodată nu m-am gândit ca voi prinde un astfel de Jackpot, priveam jocul ca pe un mod de relaxare. Înainte de începutul pandemiei, eram doar jucător de casino offline. De atunci, am tot incercat mai multe platforme, dar acolo am fost nemulțumit. La Betano totul a decurs foarte bine, am observat că plătiți 3 retrageri pe zi, iar banii îi primesc aproape imediat.Nu am un joc preferat anume, îmi place să le încerc pe toate, nu sunt adeptul a doar 3-4 jocuri precum alți jucători. Nici miza nu era una mare, ci de 5 lei pe spin, tocmai pentru că încercam să mă relaxez, să mă joc cât mai mult.M-am gândit să investesc tot în imobiliare, deja am investiții în acest domeniu de foarte mulți ani. În afara de anul 2008, când a fost criza economică, în toți anii următori au urmat doar cresteri, reușind să obțin profit. Consider că acolo am și cunostintele necesare, nu este un domeniu nou pentru mine și ar fi cel mai indicat să investesc. Sunt o persoană calculată, nu am nevoie de un telefon ultimul răcnet. Drept dovadă, Jackpotul nu a fost câștigat de pe un telefon de ultimă generație, ci de pe unul normal. De asemenea, casă am, mașină am, nu am nevoie să fac investiții inutile doar ca să înlocuiesc niște lucruri pe care deja le am, cu altele mai noi.Fă-ți curaj și pășește în Lumea Cazinoului Betano! Distrează-te responsabil și plasează mizele accesibile pentru tine, iar norocul îți poate surâde când nu te aștepți cu un Jackpot istoric!În plus, înte așteaptă o lume plină de acțiune, unde găsești peste 1.000 de sloturi video, de la cei mai importanți furnizori. Dacă ești fan al sloturilor ca la aparate, te poți distra în voie la jocurile EGT, Novomatic sau Play’n Go, de la care nu lipsește nimic! Dacă ești un fan al sloturilor mai moderne sau inspirate din muzică și film, atunci furnizorul, aflat în exclusivitate în Cazinoul Betano va fi pe placul tău! De asemenea, selecția noastră de jocuri NetEnt și iSoftBet nu este nici ea de neglijat. Totuși, dacă te situezi între acest categorii, încearcă sloturile oferite de PlayTech și Pragmatic Play. Orice tip de jucător ești, tu îți faci jocul pe Betano în Cazinou și Cazinou Live!Experiența Cazinoului Betano, peste tot cu tine! Distrează-te oriunde, oricând, de pe orice device!