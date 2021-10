Liga 1: Rapid vs CFR Cluj: Îi leagă vișiniul, îi desparte clasamentul

Pontul zilei

Duel de gală, duminică seară, de la ora 20:30, în Liga 1 la fotbal, între liderul CFR Cluj și Rapid, două formații care iubesc culoare vișinie, dar care sunt despărțite de 6 locuri în clasament (giuleștenii sunt primii sub linia de play-off). Meciul se va disputa pe stadionul din Mioveni.







În așteptarea inaugurării noului stadion din Giulești, rapidiștii sunt într-o situație asemănătoare cu FCSB. Trebuie să se mute din București chiar pentru derby-ul „feroviar” cu CFR Cluj.







Relațiile bune dintre Rapid și CS Mioveni, formații care au promovat împreună în vara trecută, au permis mutarea jocului pe stadionul "Orășenesc".







Cele două formații au disputat și un meci amical în pauza provocată de meciurile naționalei, sâmbătă, 1-0 pentru argeșeni, gol Blănaru, în minutul 9.





Rapid așteaptă noul stadion din Giulești. Până atunci, freamătă de nerăbdare, în așteptarea sunetului tobelor.





Veștile privind inaugurarea noii arene din Giulești sunt contradictorii. Oficialii giuleșteni nu speră să joace acolo mai devreme de 2022.







Compania Națională de Investiții a anunțat totuși că recepția stadionului va avea loc în octombrie, iar arena va putea găzdui evenimente la o lună de la acel moment.





Mihai Iosif, antrenorul alb-vișiniilor, s-a plâns de faptul că echipa sa nu beneficiază de o bază proprie de pregătire.







„Ne-am pregătit bine în această perioadă. O să jucăm cu cea mai bună echipă din România, CFR. Avem câteva probleme, Goge are entorsă, și eu am entorsă, am călcat la antrenament strâmb. Suntem un club plin de entorse!







N-avem bază de pregătire, avem o problemă majoră din această cauză, ne mutăm zi de zi, în funcție de ce găsește clubul. Vom avea un handicap și că fanii nu vor veni la stadion, pentru că suporterii au fost mereu alături de echipă.







Acum ne antrenăm pe la fostul IMGB, de vreo două săptămâni. Ne afectează aceste probleme. Sperăm și în ceasul al 12-lea să recuperăm Pro Rapid”, a declarat Iosif, înainte de joc.







Recent, Rapid s-a antrenat în Regie și la Buftea.





Dan Petrescu, 53 de ani, își înfruntă trecutul. „Bursucul” a sărutat steagul vișiniu în urmă cu 18 ani, preluând Rapid în sezonul 2003-2004, după ucenicia făcută ca „secund” la FC Național și după debutul ca „principal” la minuscula, dar inimoasa, Sportul Studențesc.







A fost primul eșec al lui Petrescu de după retragerea ca jucător, petrecută în 2003.







În iulie 2003, Petrescu a promovat-o pe Sportul, iar în decembrie același an a trecut pe banca Rapidului.







N-a rezistat decât 4 luni, până în aprilie 2004, cedând hățurile după 6 meciuri. A fost nevoit să revină la Sportul, cu care a terminat pe locul 7 în Divizia A.





Nemulţumită de Cristian Bălgrădean şi cu lituanianul Giedrius Arlauskis accidentat şi decis să nu se întoarcă la echipă, CFR Cluj a decis să-şi aducă portar.





Clubul CFR 1907 Cluj a anunţat, luni, pe pagina sa de Facebook, transferul portarului croat Karlo Letica.





Portarul de 24 de ani a început fotbalul la Hajduk Split, iar în 2018 a fost transferat de FC Bruges. În ultimele sezoane, jucătorul de 2,02 metri a evoluat în Serie A la SPAL Ferrara şi Sampdoria.





Letica devine al cincilea portar din lotul campioanei României, care îi mai are sub contract pe acest post pe lituanianul Giedrius Arlauskis (aflat în conflict cu clubul după demiterea antrenorului Marius Şumudică), Cristian Bălgrădean, Cristiano Figueiredo şi Otto Hindrich.

Karlo Letica a adunat selecţii în naţionalele Under-19 şi Under-21 ale Croaţiei.





După 11 etape, CFR Cluj are 30 de puncte din 33 posibile, astfel că nu ia în calcul să cedeze contra verișorilor de la Rapid.







La Unibet, cota 2,2 este oferită pentru pariul că ambele formații vor marca.