Silviu Dumitru • HotNews.ro

Max Verstappen a terminat pe locul trei în cursa sprint de la Baku, prima din acest sezon de Formula 1, iar campionul mondial en-titre le cere organizatorilor să renunțe la noul format.

Max Verstappen Foto: Luca Bruno / AP / Profimedia

Max Verstappen critică formatul curselor sprint din Formula 1

Cursele sprint au fost introduse în 2021, iar formatul a fost modificat în acest an: a fost dublat numărul de curse (de la 3 la 6) și introdusă o sesiune separată de calificări.

Verstappen (RedBull) spune că sprintul „nu este o cursă adevărată, ci mai degrabă un joc de noroc” și crede că Formula 1 ar trebui să renunțe la acest format.

„Este important să ne întoarcem la ceea ce am avut și să ne asigurăm că fiecare echipă poate lupta pentru victorie. Asta este ceea ce trebuie să încercăm să urmărim și nu să implementăm această emoție artificială.

Sprintul este agitat. Nu este o cursă adevărată, ci mai degrabă un joc de noroc. Voi avea mai mult succes în Las Vegas când voi merge la cazinou. Îmi place să concurez, sunt un pilot pur, iar acest lucru este mai mult pentru spectacol.

Seamănă cu un meci de fotbal, când o echipă câștigă cu 3-0 și apoi, dintr-o dată, se resetează la 0-0 și o iei de la capăt. Mi se pare inutil.

M-am plictisit în calificări, sâmbătă, ca să fiu sincer. Îmi place să am o singură sesiune de calificări în care să dau totul. Am făcut asta vineri, ceea ce mi-a plăcut, iar apoi a trebuit să o facem din nou sâmbătă și am zis: 'Doamne, încă o calificare'. Pur și simplu nu-mi place asta” - Max Verstappen, citat de Autoweek.

Leclerc, Hamilton și Alonso „nu urăsc” cursele sprint

Părerea lui Max Verstappen nu este împărtășită de rivali: Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes) și Fernando Alonso (Aston Martin) consideră că fanii își doresc să vadă mai multă acțiune.

„Nu urăsc acest format, cred că este mai bun decât cel de anul trecut. Nu aș vrea ca acesta să fie standardul în viitor, cred că este bine să fie trei-patru curse ca aceasta într-un an” - Charles Leclerc (Ferrari).

„Îmi place că încercăm ceva nou cu acest format. Sesiunea suplimentară de calificări a fost distractivă. Cursa sprint a fost mai puțin palpitantă, dar asta probabil pentru că mă chinuiam” - Lewis Hamilton (Mercedes).

„Cred că este în regulă. Evident, îmi place ideea de a avea mai puține antrenamente, iar fanilor cu siguranță le va plăcea să vadă mai multă acțiune. Am simțit că în această dimineață calificările au fost, nu știu, un pic repetitive față de ce am avut ieri” - Fernando Alonso (Aston Martin).

Cursa propriu-zisă de la Baku va avea loc duminică, 30 aprilie, de la ora 14:00 (ora României), iar Charles Leclerc (Ferrari) va pleca din pole-position. MP din Azerbaidjan este în direct pe DigiSport, OrangeSport și PrimaSport

Formula 1, clasamentul piloților

1 Max Verstappen (RedBull) 77 puncte

2 Sergio Perez (RedBull) 62

3 Fernando Alonso (Aston Martin) 48

4 Lewis Hamilton (Mercedes) 40

5 Carlos Sainz Jr. (Ferrari) 24

6 George Russell (Mercedes) 23

7 Lance Stroll (Aston Martin) 21

8 Charles Leclerc (Ferrari) 13

9 Lando Norris (McLaren) 8

10 Niko Hulkenberg (HAAS) 6

11 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 4

12 Esteban Ocon (Alpine) 4

13 Oscar Piastri (McLaren) 4

14 Pierre Gasly (Alpine) 4

15 Zhou Guanyu (Alfa Romeo) 2

16 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 1

17 Kevin Magnussen (HAAS) 1

18 Alexander Albon (Williams) 1

19 Logan Sargeant (Williams) 0

20 Nyck De Vries (AlphaTauri) 0

Formula 1, clasament constructori

1 RedBull 137 puncte

2 Aston Martin 69

3 Mercedes 63

4 Ferrari 37

5 McLaren 12

6 Alpine 8

7 HAAS 7

8 Alfa Romeo 6

9 AlphaTauri, Williams 1.

Calendarul sezonului 2023 din Formula 1

5 martie: Bahrain - Învingător Max Verstappen

19 martie: Arabia Saudită - Învingător Sergio Perez

2 aprilie: Australia - Învingător Max Verstappen

30 aprilie: Azerbaijan / Baku

7 mai: Miami

21 mai: Emilia Romagna / Imola

28 mai: Monaco

4 iunie: Spania / Barcelona

18 iunie: Canada / Montreal

2 iulie: Austria / Spielberg

9 iulie: Marea Britanie / Silverstone

23 iulie: Ungaria / Budapesta

30 iulie: Belgia / Spa-Francorchamps

27 august: Ţările de Jos / Zandvoort

3 septembrie: Italia / Monza

17 septembrie: Singapore / Marina Bay

24 septembrie: Japonia / Suzuka

8 octombrie: Qatar / Losail

22 octombrie: SUA / Austin

29 octombrie: Mexic / Mexico City

5 noiembrie: Brazilia / Sao Paulo

18 noiembrie: Las Vegas

26 noiembrie: Abu Dhabi / Yas Marina.