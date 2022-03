Marc Marquez, de șase ori campion mondial la MotoGP, a suferit un accident îngrozitor la antrenamentul de dinaintea Marelui Premiu al Indoneziei.

Spaniolul a pierdut controlul motocicletei într-un viraj și a zburat până în afara circuitului „Mandalika International”. Conform Fox News, Marc Marquez avea viteza de aproximativ 180 km/h în momentul incidentului.

Marquez a fost imediat transportat la spital pentru mai multe investigații. Ibericul nu și-a pierdut cunoștința și a putut să se ridice singur în picioare după căzătura teribilă.

Pilotul spaniol a mai suferit un accident în calificările de la MP al Indoneziei. După căzătura din antrenamente, nu se știe oficial dacă Marquez va primi avizul medicilor pentru a evolua în cursă.

Accidentul teribil al lui Marc Marquez la MP al Indoneziei:

SHOCKING highside for @marcmarquez93! \uD83D\uDE31



Incredibly Marc was able to walk away and hopefully he's all OK \uD83E\uDD1E#IndonesianGP \uD83C\uDDEE\uD83C\uDDE9 pic.twitter.com/uUwWxQJvHa