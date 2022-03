Miguel Oliveira (Red Bull KTM) a câștigat, duminică, Marele Premiu al Indoneziei la MotoGP. Marc Marquez, multiplu campion mondial, nu a putut participa la cursă din cauza unui accident grav suferit în antrenamente.

În a doua etapă a Campionatului Mondial de MotoGP, Fabio Quartararo (Yamaha) a plecat din pole-position, dar a fost întrecut după un tur atât de portughezul Oliveira, locul șapte la start, cât şi de australianul Jack Miller (Ducati), al nouălea pe grilă.

În acelaşi tur, Miller a preluat conducerea cursei de la portughez. Oliveira a revenit în frunte în turul al patrulea şi nu a mai putut fi ajuns până la final.

Cursa a fost redusă la 20 de tururi și amânată mai mult de o oră din cauza ploii.

Căzut pe locul cinci la un moment dat, Quartararo, campion mondial en titre, a recuperat câteva poziţii şi a terminat al doilea.

Miller a pierdut locul pe podium cu patru tururi înainte de final în faţa francezului Johann Zarco (Pramac Ducati Racing), care a trecut linia de sosire al treilea, conform News.ro.

Pilotul spaniol Marc Marquez nu a putut lua parte la cursă după ce a suferit o căzătură teribilă în antrenamentul dinaintea desfășurării MP al Indoneziei.

El a fost transferat la spital, fiind conștient, dar nu a mai fost lăsat să se întoarcă pe circuit.

Rezultatele finale ale Marelui Premiu al Indoneziei la Moto GP:

Clasamentul în MotoGP:

In the Championship it's @Bestia23 that hangs on to the lead as we head for Argentina! \uD83D\uDD1C#IndonesianGP \uD83C\uDDEE\uD83C\uDDE9 pic.twitter.com/9fin0ner3d