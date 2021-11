Formula 1: Lewis Hamilton, victorie în MP al Braziliei - Duel electrizant cu Max Verstappen pentru titlul mondial

​Plecat în cursă de pe locul 10, Lewis Hamilton a reușit o cursă impresionantă pe circuitul de la Interlagos, britanicul câștigând Marele Premiu al Braziliei. A fost un duel electrizant cu Max Verstappen (l-a depășit pe olandez spre satisfacția spectatorilor doritori de spectacol), marele rival din acest sezon pentru titlul mondial din Formula 1.



Hamilton a avut un start foarte bun de cursă, a recuperat locuri, iar apoi a fost ajutat și de incidentele petrecute pe circuit: safety car-ul a avut treabă la Interlagos.



Pas cu pas, Lewis s-a apropiat de liderul cursei, iar depășirea reușită în fața lui Max a declanșat bucuria fanilor dornici de spectacol.



FROM 10TH TO FIRST, LEWIS HAMILTON WINS!! \uD83E\uDD29



What a race from the incredible @LewisHamilton, what a race \uD83D\uDC4F



He brings down the gap to Verstappen in the title fight to just 14 points!!! \uD83E\uDD2F#BrazilGP \uD83C\uDDE7\uD83C\uDDF7 #F1 pic.twitter.com/0Ct4xgGG2l