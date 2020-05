Agitație mare în Formula 1: Ferrari a anunțat numele pilotului care-l va înlocui pe Sebastian Vettel - Modificări de ultim moment

Ultimele zeci de ore din lumea Formulei 1 au fost destul de agitate: Sebastian Vettel nu va mai continua la Ferrari, Daniel Ricciardo va pilota pentru McLaren de anul viitor, iar Scuderia tocmai a anunțat numele noului pilot pentru 2021.



Să o luăm pe rând: Sebastian Vettel a anunțat că nu va mai continua la Ferrari după finalul acestui sezon (stagiune care oricum este parțial compromisă din cauza Covid-19). Germanul nu are în acest moment vreo variantă la îndemână, echipele care să se poată lupta la titlu având deja locurile ocupate.



Nu a durat prea mult timp, iar constructorul italian (team-ul cu cele mai multe titluri din istoria F1) a făcut public numele înlocuitorului: Carlos Sainz Jr, de la McLaren.



Spaniolul a făcut pasul spre Ferrari, iar despărțirea de echipa britanică a oficializat-o printr-un video de mulțumire.





Ce a reușit până acum Carlos Sainz Jr în F1:



2015 - Toro Rosso: locul 15 la finalul sezonului

2016 - Toro Rosso: locul 12

2017 - Toro Rosso: locul 9

2018 - Renault: locul 10

2019 - McLaren: locul 6

2020 - McLaren: sezonul nu a început încă

2021 - Ferrari.

Tot joi, McLaren a anunțat pe contul oficial de Twitter că Sainz va fi înlocuit la echipă de Daniel Ricciardo, cel care în acest sezon se află în paddock-ul celor de la Renault.



Pentru Ricciardo, McLaren este a cincea echipă în Formula 1, după HRT, Toro Rosso, Red Bull şi Renault.



McLaren announces that @DanielRicciardo will race for the team alongside @LandoNorris in the Formula One World Championship from 2021. \uD83E\uDD1D



Read more ⬇️