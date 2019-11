MotoGP: Honda, echipa fraților Marquez / Alex Marquez va fi noul coechipier al campionului mondial

Pilotul Alex Marquez va fi coechipier cu fratele său mai mare, Marc, la campioana mondială la MotoGP, Repsol Honda, informează marca.com, potrivit News.ro.



Spaniolul Alex Marquez a semnat un contract pe un sezon, 2020, cu Honda şi va debuta astfel în clasa regină a motociclismului. El îl înlocuieşte pe compatriotul său, Jorge Lorenzo, retras din activitate la finalul acestui sezon.

În 2019, Alex Marquez (Kalex) a câştigat campionatul Moto2, seria anticameră a MotoGP.



Campion la Moto3 în 2014, Alex, 23 de ani, a câştigat cinci curse în acest an şi a fost de zece ori pe podium.



Marc şi Alex sunt singurii fraţi din motociclism campioni în acelaşi timp. Ei au înregistrat această performanţă şi în 2014, şi în 2019.



Marc Marquez, 26 de ani, este sextuplu campion mondial al MotoGP, după trofeele câştigate în 2013, 2014, 2016-2019. El a cucerit titlul la Moto2 în 2012. Marc şi Alex sunt singurii fraţi campioni la categoria intermediară.



