VIDEO MotoGP, Marele Premiu al Germaniei: Marc Marquez, a zecea victorie consecutivă pe circuitul Sachsenring

Marc Marquez (Repsol Honda) continuă hegemonia pe circuitul Sachsenring, unde s-a impus duminică pentru a zecea oară consecutiv. Spaniolul a câștigat Marele Premiu al Germaniei la MotoGP, a noua etapă a Campionatului Mondial de motociclism viteză, devansându-i pe Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha MotoGP) și Cal Crutchlow (LCR Honda Castrol).





Marc Marquez, cvintuplu campion mondial, se află la a cincea victorie în actualul sezon și ia o opțiune serioasă pentru al șaselea său titlu la MotoGP. Spaniolul s-a mai impus în Argentina, Spania, Franța și Catalonia.







Succesul de duminică a fost al zecelea consecutiv pentru Marquez pe circuitul Sachsenring: în 2010, el s-a impus la Moto3, în 2011 și 2012 la Moto2 și în anii următori la MotoGP. Marquez a egalat astfel recordul de victorii consecutive pe același circuit deținut de Valentino Rossi. "Il Dottore" s-a impus de zece ori la rând la Mugello (Italia).







În urma victoriei de pe Sachsenring, Marc Marquez și-a asigurat un avans de 58 de puncte în fruntea clasamentului general, înainte de pauza de vară. Andrea Dovizioso se află locul al doilea, cu 127 de puncte, iar ultima treaptă a podiumului este ocupată de Danilo Petrucci, cu 121 de puncte.







Bucuria lui Marquez după al zecelea succes în Germania:



Clasamentul cursei:





1. Marc Marquez (ESP/Honda) 30 tururi în 41:08.276 (Viteza medie: 160,6 km/h)

2. Maverick Vinales (ESP/Yamaha) + 4.587

3. Cal Crutchlow (GBR/Honda-LCR) + 7.741

4. Danilo Petrucci (ITA/Ducati) + 16.577

5. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) + 16.669

6. Jack Miller (AUS/Ducati-Pramac) + 16.836

7. Joan Mir (ESP/Suzuki) + 17.156

8. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) + 19.110

9. Franco Morbidelli (ITA/Yamaha-SRT) + 20.634

10. Stefan Bradl (GER/Honda) + 22.708 etc.







Cel mai rapid tur: Marc Marquez (1:21.228, 162,6 km/h viteza medie - nou record)



Au abandonat: Fabio Quartararo (FRA/Yamaha-SRT), Alex Rins (ESP/Suzuki), Johann Zarco (FRA/KTM).



Clasamentul general:





1. Marc Marquez (ESP/Honda) 185 puncte

2. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) 127

3. Danilo Petrucci (ITA/Ducati) 121

4. Alex Rins (ESP/Suzuki) 101

5. Maverick Vinales (ESP/Yamaha) 85 etc.



Clasamentul constructorilor:





1. Honda: 191 puncte

2. Ducati: 157

3. Yamaha: 153

4. Suzuki: 118

5. KTM: 56

6. Aprilia: 45





Următoarea etapă din MotoGP, Marele Premiu al Cehiei, va avea loc pe 4 august, la Brno.