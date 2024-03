Kylian Mbappe a anunțat deja conducerea lui Paris Saint Germain că nu va semna o altă prelungire a contractului, ceea ce înseamnă că va rămâne liber de contract din vară.

Plecarea lui Kylian Mbappe va lăsa un gol imens în atacul celor de la PSG, iar conducerea va face tot posibilul ca la vară să aducă un alt jucător capabil să îl înlocuiască pe starul francez.

Deși inițial se vorbea de variantele Marcus Rashford și Rafael Leao, jurnaliștii de la Foot Mercato anunță că Luis Diaz a devenit prioritatea numărul 1 a grupării din Ligue 1.

Asistentul executiv al managerului de la PSG vrea să profite de relația foarte bună pe care o are cu impresarul columbianului pentru a forța un transfer din această iarnă.

În vârstă de 27 de ani, Luis Diaz are contract cu Liverpool până în vara anului 2027, iar în prezent cota sa de piață este de 75 de milioane de euro.

De când a sosit pe Anfield, Diaz a strâns 86 de apariții în tricoul cormoranilor, a marcat 22 de goluri și a oferit nu mai puțin de 13 pase decisive.

PSG are preparing for life without Kylian Mbappe ❌



And Liverpool's Luis Diaz has emerged as a priority target for the French giants \uD83D\uDEA8https://t.co/jULIlU6M9R pic.twitter.com/ekk1CgOW5O