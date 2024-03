​Gianni Infantino, președintele FIFA, a cerut autorităților să ia măsuri, după încăierarea de la finalul meciului câștigat de Fenerbahce pe terenul celor de la Trabzonspor, scor 3-2 (etapa 30 din Super Lig, campionatul Turciei).

Fanii lui Trabzonspor au pătruns pe teren după fluierul final și i-au atacat pe jucătorii lui Fenerbahce, care au ripostat pentru a se apăra.

Potrivit ministrului de interne Ali Yerlikaya, poliția turcă a reținut 12 suporteri în urma incidentului de la finalul partidei de duminică.

\uD83D\uDEA8 Crazy scenes in Turkey between Trabzonspor fans entering the pitch and stormed the Fenerbahçe players. pic.twitter.com/zbfNWhp11m

„Violențele la care am asistat după meciul din Superliga turcă dintre Trabzonspor și Fenerbahce sunt absolut inacceptabile, pe teren sau în afara lui, nu își au locul în sportul nostru sau în societate.

Toți jucătorii trebuie să fie în siguranță pentru a juca acest joc care aduce atâta bucurie atâtor oameni din întreaga lume. Fac apel la autoritățile competente să se asigure că acest lucru este respectat la toate nivelurile și că autorii evenimentelor șocante din Trabzon vor fi trași la răspundere pentru acțiunile lor” - Gianni Infantino, președintele FIFA, citat de Reuters.

„Trecem printr-o perioadă în care fotbalul turc este complet alimentat de haos, în care tensiunile sunt constant ridicate și în care nu putem folosi puterea vindecătoare a fotbalului” - Abdullah Avci, antrenorul echipei Trabzonspor.

Fenerbahce players were celebrating their victory and then a lot of Trabzonspor fans entered the field and attacked the players pic.twitter.com/V1bx9n3rKR

„Nu înțeleg de ce este atât de tensionat acest loc. Nu avem dreptul să sărbătorim? Trebuie să depășim aceste lucruri. Trebuie să fim toleranți unii față de alții și să avem bun simț” - Ismail Kartal, antrenorul echipei Fenerbahce.

„Suntem în contact cu reprezentanții noștri și cu autoritățile statului în legătură cu incidentele care au avut loc în timpul și după meci” - Federația Turcă de Fotbal.

Numeroase incidente violente au avut loc în acest sezon în campionatul Turciei. În decembrie, arbitrul Halil Umut Meler a fost lovit cu pumnul de Faruk Koca, care la acel moment era președintele clubului Ankaragucu.

Fenerbahçe celebrate their win against Trabzonspor with a riot. pic.twitter.com/YjJ5kaSbPR

Fenerbahçe's football player attacked innocent Trabzonspor fans in the derby played today. We want Osayi Samuel, who caused these disgusting images, to be banned from football.@FIFAcom pic.twitter.com/xm9oPRtNJb