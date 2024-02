FOTBAL Marți, 27 Februarie 2024, 08:47

România s-a calificat la Euro 2024, pauza de opt ani de zile fără o participare la turneul final european de fotbal luând sfârșit. Mai mult decât atât, într-o intervenție pentru FRF TV, Nicolae Stanciu a precizat că tricolorii vor să se califice din grupa din care fac parte la competiția din Germania.

Nicolae Stanciu Foto: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nicolae Stanciu spune că România trebuie să se califice din grupa de la Euro 2024

Căpitan al naționalei de fotbal, Stanciu a vorbit pentru sursa citată despre ceea ce înseamnă calificarea la Euro după ani întregi de secetă.

„Ceea ce am realizat anul trecut e ceva istoric, pentru că am terminat neînvinși. Pentru mine să îmbrac tricoul naționalei este totul, iar să port și banderola de căpitan este ceva de nedescris.

E greu de spus ce simți, pentru că doar visezi la lucrul ăsta, nu te gândeşti atunci când te apuci de fotbal că poți să joci la turnee finale pentru țara ta.

Dar mă simt împlinit din toate punctele de vedere. E ceva unic, care va rămâne cu mine pentru tot restul vieții.

Obiectivul nostru la Euro este să depășim faza grupelor, iar apoi vom vedea cum vor decurge lucrurile. Este un obiectiv realist. Forța grupului este atuul nostru, deşi ştiu că ne repetăm constant cu acest lucru.

Însă cel mai mare atu al naționalei este că suntem un grup unit şi puternic, toți lăsăm totul pe teren când îmbrăcăm tricoul primei reprezentative. Toate grupele sunt grele şi echilibrate la Euro, nu doar a noastră”, a punctat Nicolae Stanciu pentru FRF TV.

În vârstă de 30 de ani, Stanciu evoluează în prezent la Damac, iar de-a lungul carierei e mai jucat pentru Unirea Alba Iulia, FC Vaslui, FCSB, Anderlecht, Sparta Praga, Al-Ahli, Slavia Praga și Wuhan Three Towns.

Are 66 de meciuri pentru prima reprezentativă a României și 14 goluri marcate.

Meciurile României la Euro 2024

România vs Play-off B (17 iunie, Munchen, ora 16:00)

Belgia vs România (22 iunie, Koln, ora 22:00)

Slovacia vs România (26 iunie, Frankfurt, ora 19:00)

Grupele turneului final al Euro 2024

Grupa A: Germania, Ungaria, Scoția, Elveția

Grupa B: Spania, Albania, Croația, Italia

Grupa C: Anglia, Danemarca, Slovenia, Serbia

Grupa D: Franța, Austria, Olanda, Play-off A (Țara Galilor vs Finlanda / Polonia vs Estonia)

Grupa E: Belgia, România, Slovacia, Play-off B (Bosnia vs Ucraina / Israel vs Islanda)

Grupa F: Portugalia, Turcia, Cehia, Play-off C (Georgia vs Luxemburg / Grecia vs Kazahstan)

Cum arată meciurile din barajul de calificare la Euro 2024

Ruta A

Țara Galilor - Finlanda

Polonia - Estonia

Ruta B

Bosnia - Ucraina

Israel - Islanda

Ruta C

Georgia - Luxemburg

Grecia - Kazahstan

