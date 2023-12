FOTBAL Miercuri, 06 Decembrie 2023, 11:58

Echipa națională de fotbal a României va fi cazată pe perioada turneului final al EURO 2024 în Bavaria, la Würzburg, un oraș de aproximativ 130.000 de locuitori, la hotel Melchior Park, informează FRF.

Echipa nationala de fotbal a Romaniei Foto: Martin Silva Cosentino/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

România a ales baza de pregătire de la Würzburg pentru EURO 2024

A doua zi după tragerea la sorți, selecționerul Edward Iordănescu și asistentul său Ionel Gane, alături de team managerul Cătălin Gheorghiu și ofițerul de presă Cătălin Popescu, au mers să vadă variantele pentru baza de pregătire pe perioada turneului final.

Conform procedurii UEFA, fiecare echipă națională a trebuit să furnizeze până pe 30 noiembrie o listă cu 12 opțiuni, câte 4 pentru fiecare regiune, conform UEFA.

Având în vedere că tricolorii vor disputa o partidă la Frankfurt și una la Munchen, România a fost alocată regiunii Centru-Sud. Pentru a alege cele 12 opțiuni furnizate UEFA, au fost vizionate de oamenii din staff-ul selecționerului 15 baze de pregătire, hoteluri și terenuri de antrenament, în toată Germania.

După tragerea la sorți și alocarea pe regiuni, selecționerul a vizitat 3 din cele 4 baze alese pentru zona Centru-Sud, în funcție de prioritatea stabilită anterior. Plecarea de la Hamburg, locul tragerii la sorți, a fost pe 3 decembrie dimineață. Astfel, una dintre ele a fost văzută în ziua respectivă, iar celelalte două luni, pe 4 decembrie.

Selecționerul a considerat că cea mai bună variantă pentru echipa națională a României este baza de pregătire de la Würzburg, un oraș aflat la 115 kilometri de Frankfurt, 270 de kilometri de Munich și 300 kilometri de Koln.

Pe lângă condițiile oferite de hotel și stadionul de antrenament, precum și faptul că tricolorii se vor putea pregăti într-o zonă liniștită a Germaniei, un alt criteriu important a fost modalitatea de transport disponibilă pentru deplasarea în orașele unde se vor juca partidele. Gara din Würzburg are linie de tren rapid directă către toate cele 3 orașe unde tricolorii vor evolua și se află la 4 kilometri de hotel. În Würzburg sunt aproape 1.500 de români rezidenți.

Hotel deschis în 2017

Echipa națională a României va fi cazată pe perioada șederii în Germania la Hotel Melchior Park, un hotel de 4 stele ce va fi folosit în exclusivitate de delegația României: jucători, staff tehnic, staff medical, staff adițional, staff suport și managementul FRF.

Toate persoanele vor fi cazate în camere single. Hotelul are trei etaje, dispune de un centru SPA, piscină caldă, saună, bazin rece, sală de fitness, și a fost deschis în 2017.

Teren de antrenament: stadionul lui Würzburger Kickers

Tricolorii se vor pregăti pe perioada Campionatului European la AKON Arena, stadion situat la 4 kilometri de hotel. Acesta aparține formației Würzburger Kickers, liderul Regionalei Bavaria în acest moment.

Echipa deține și recordul de promovare în 2.Bundesliga. Între 2011 și 2016 a reușit să ajungă din Liga a 6-a până în al doilea eșalon fotbalistic, bifând patru promovări în cinci ani. La finalul sezonului 2016-2017 a retrogadat însă în Liga 3.

Stadionul a fost renovat ultima oară în 2016 și are o capacitate de 13.090 de locuri, 2.562 dintre acestea fiind pe scaun, într-o tribună acoperită. Are nocturnă și instalație automatizată de irigare. În 2006, la Campionatul Mondial din Germania, a fost gazdă pentru echipa națională a Ghanei.

21 de naționale au obținut deja calificarea la Euro 2024, iar cele trei care vor completa tabloul competiției din Germania vor veni din play-off-ul din Liga Națiunilor.

Meciurile României la Euro 2024

România vs Play-off B (17 iunie, Munchen, ora 16:00)

Belgia vs România (22 iunie, Koln, ora 22:00)

Slovacia vs România (26 iunie, Frankfurt, ora 19:00)

Grupele turneului final al Euro 2024

Grupa A: Germania, Ungaria, Scoția, Elveția

Grupa B: Spania, Albania, Croația, Italia

Grupa C: Anglia, Danemarca, Slovenia, Serbia

Grupa D: Franța, Austria, Olanda, Play-off A (Țara Galilor vs Finlanda / Polonia vs Estonia)

Grupa E: Belgia, România, Slovacia, Play-off B (Bosnia vs Ucraina / Israel vs Islanda)

Grupa F: Portugalia, Turcia, Cehia, Play-off C (Georgia vs Luxemburg / Grecia vs Kazahstan)

Cum arată meciurile din barajul de calificare la Euro 2024

Ruta A

Țara Galilor - Finlanda

Polonia - Estonia

Ruta B

Bosnia - Ucraina

Israel - Islanda

Ruta C

Georgia - Luxemburg

Grecia - Kazahstan

De știut:

Meciurile vor avea loc pe 21 și 26 martie 2024 după sistemul semifinale / finale. Se va juca într-o singură manșă.

Câștigătoarele din fiecare play-off vor obține calificarea la Euro 2024.

