​Edi Iordănescu a postat un mesaj pe contul de Facebook al Federației Române de Fotbal, selecţionerul tricolorilor precizând că-și dorește ca 2024 să fie un an cu reuşite pentru echipa naţională.

Edi Iordanescu Foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES / imago sportfotodienst / Profimedia

Reamintim că echipa națională de fotbal a României a fost repartizată în Grupa E de la Euro 2024, alături de Belgia, Slovacia și câștigătoarea barajului dintre Bosnia vs Ucraina / Israel vs Islanda.

Mesajul transmis de Edi Iordănescu cu ocazia Crăciunului

Antrenorul spune că îşi doreşte ca fanii să aibă încredere din ce în ce mai mare în naţionala de fotbal a României, echipă care va juca la Euro 2024 (se va disputa în Germania, între 14 iunie și 14 iulie).

„Sărbători cu bucurie, cu linişte sufletească, cu pace. Mă bucur că echipa naţională a putut să le facă un cadou de sărbători.

Îmi doresc ca ei să aibă încredere din ce în ce mai mare în echipa naţională şi în potenţialul echipei naţionale.

Îmi doresc ca anul următor să fie unul cu realizări pentru echipa naţională a României şi de aceste realizări să ne bucurăm împreună. Sărbători fericite! Să ne dea Dumnezeu tuturor linişte şi pace”, a transmis Edi Iordănescu.

Grupele turneului final al Euro 2024

Grupa A: Germania, Ungaria, Scoția, Elveția

Grupa B: Spania, Albania, Croația, Italia

Grupa C: Anglia, Danemarca, Slovenia, Serbia

Grupa D: Franța, Austria, Olanda, Play-off A (Țara Galilor vs Finlanda / Polonia vs Estonia)

Grupa E: Belgia, România, Slovacia, Play-off B (Bosnia vs Ucraina / Israel vs Islanda)

Grupa F: Portugalia, Turcia, Cehia, Play-off C (Georgia vs Luxemburg / Grecia vs Kazahstan)