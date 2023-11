FOTBAL Marți, 14 Noiembrie 2023, 19:41

Dubla decisivă cu Israel și Elveția pentru calificarea la Campionatul European din 2024 este privită cu optimism de tricolori, care sunt convinși că România se va întoarce la un turneu final după o pauză de opt ani.

Ianis Hagi Foto: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ianis Hagi speră ca tricolorii să termine grupa pe primul loc

După opt partide disputate în Grupa I a preliminariilor, România e lider neînvins, cu patru victorii și patru remize.

Jucătorul lui Alaves a vorbit pentru FRF TV despre meciul decisiv cu Israel, care poate califica matematic România la turneul final de anul viitor.

„Mereu am spus că acest grup are un potențial enorm, am fost puși în fața unui examen important, iar noi mereu am reușit să scoatem rezultate bune. Curajul e de două ori mai mare, suntem aproape de a ne îndeplini obiectivul.

Dar rămânem cu picioarele pe pământ, încercăm să fim echilibrați. Știm că sunt două meciuri cu presiune mare, dar suntem obișnuiți să jucăm aceste tipuri de partide. Clar, la sfârșitul campaniei sperăm să fim fericiți.

Partida cu Israel va fi decisivă, e o partidă cu presiune mare, dar în același timp, dacă scoatem un rezultat pozitiv suntem calificați la EURO.

Apoi, venind acasă, jucând pe un stadion plin pe Arena Națională, sperăm să scoatem tot așa un rezultat foarte bun, să jucăm spectaculos și să facem fericiți toți fanii care au fost alături de noi de la începutul campaniei până în ziua de astăzi.

Cred că am demonstrat de-a lungul campaniei că indiferent situația meciului și de condiții, am reușit să ne adaptăm și să luptăm. Cred că am arătat că suntem pregătiți de orice fel de meci sau hop care e în fața noastră. Dar munca nu este terminată. Mai avem două meciuri și trebuie să jucăm așa cum ne dorim și am plănuit.

Da, m-am gândit la locul 1, îmi place că suntem pe primul loc. Sperăm să terminăm acolo grupa” – a declarat Ianis Hagi, conform ProSport.

De știut:

Israel vs România va avea loc sâmbătă (18 noiembrie), de la ora 21:45, pe Stadionul Pancho (Felcsút / Ungaria). Meciul va fi transmis în direct la Prima TV.

România vs Elveția se va disputa marți (21 noiembrie), de la 21:45, pe Arena Națională din București. Partida va fi în direct pe Antena 1.

Ambele partide vor fi transmise în format LiveBLOG pe HotNews.ro.

Preliminarii EURO 2024, clasamentul Grupei I

1. România (13-4 golaveraj) 16 puncte/ 8 meciuri

2. Elveția (20-8) 15 / 7 meciuri

3. Israel (7-8) 11 / 7

4. Kosovo (9-8) 10 / 8 meciuri

5. Belarus (7-14) 6 / 8 meciuri

6. Andorra (3-17) 2 / 8 meciuri.

*Primele două clasate se vor califica la turneul final din vara anului viitor (14 iunie - 14 iulie), găzduit de Germania.

*La egalitate de puncte, departajarea se face în funcție de rezultatele din meciurile directe.

România în preliminariile EURO 2024, cine transmite fiecare partidă a tricolorilor

25 martie 2023: Andorra - România 0-2

28 martie 2023: România - Belarus 2-1

6 iunie 2023: Kosovo - România 0-0

19 iunie 2023: Elveția - România 2-2

9 septembrie 2023: România - Israel 1-1

12 septembrie 2023: România - Kosovo 2-0

12 octombrie 2023: Belarus - România 0-0

15 octombrie 2023 - 21:45 România - Andorra 4-0

18 noiembrie 2023 - 21:45 Israel - România / Prima TV

21 noiembrie 2023 - 21:45 România - Elveția / Antena 1.