Inter Miami nu va mai juca în această iarnă, iar fanii Barcelonei visau la revenirea lui Lionel Messi, chiar și sub formă de împrumut. Intervievat după ce a câștigat al optulea său Balon de Aur, argentinianul a vorbit despre viitorul său în fotbal.

Lionel Messi Foto: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia

Lionel Messi spune că nu va mai juca fotbal în Europa

Într-o discuție cu France Football, Messi a afirmat că nu crede că va mai juca în Europa până la finalul carierei.

„Bineînţeles că îmi va fi dor să joc în Champions League sau în La Liga pentru tot restul vieţii mele, meciuri cu o savoare specială. Dar m-am bucurat de ele cât de mult am putut, aşa că nu simt nicio frustrare.

Mulțumită lui Dumnezeu, am avut o carieră extraordinară în Europa și am câștigat tot ce am visat.

Mă simt bine. Întotdeauna am spus că nu mă gândesc la viitor, iau lucrurile de la o zi la alta. Nu ştiu cât timp voi mai juca. Vreau să continui până când voi simţi că nu mai pot, că starea mea fizică nu-mi mai permite să joc aşa cum îmi doresc.

Acum că am decis să vin în SUA, nu cred că mă voi mai întoarce vreodată să joc în Europa” - Lionel Messi.

De știut:

Contractul lui Messi cu Inter Miami este valabil până la sfârşitul anului 2025.

Lionel Messi a jucat 875 de meciuri în Europa pentru FC Barcelona și Paris Saint-Germain. El a înscris 710 goluri în competițiile europene (129 în Champions League).

Lionel Messi a câștigat Balonul de Aur pentru a opta oară

Lionel Messi a fost om de bază în naționala Argentinei, reușind să marcheze de 7 ori și să ofere 3 pase decisive de-a lungul Campionatului Mondial din Qatar.

În sezonul 2022/23, argentinianul a macat 20 de goluri și a oferit 20 de assist-uri la Paris Saint Germain în toate competițiile, câștigând titlul în Ligue 1 și Cupa Franței.

El a mai cucerit anterior trofeul rezervat celui mai bun fotbalist al planetei în 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 şi 2021, fiind urmat de portughezul Cristiano Ronaldo, care a câştigat de cinci ori Balonul de Aur (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Lionel Messi este primul jucător angajat la un club din afara Europei care câștigă Balonul de Aur. Prestigiosul trofeu i-a fost înmânat lui Messi chiar de către David Beckham, unul dintre acționarii de la Inter Miami.

Balonul de Aur 2023, clasamentul final

1. Lionel Messi - 462 puncte

2. Erling Haaland - 357

3. Kylian Mbappe - 270

4. Kevin De Bruyne - 100

5. Rodri - 57

6. Vinicius Junior - 49

7. Julian Alvarez - 28

8. Victor Osimhen - 24 etc.

