FOTBAL Miercuri, 18 Octombrie 2023, 11:27

0

​Numele lui Radu Drăgușin a fost menționat de Nicolo Fagioli în scandalul momentului din Italia: fotbalistul lui Juventus a dezvăluit că a împrumutat bani de la fundașul român pentru a paria.

Radu Dragusin Foto: Giuseppe Maffia/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

>> Nicolo Fagioli și-a aflat pedeapsa după scandalul pariurilor din Italia

Nicolo Fagioli a împrumutat bani de la Radu Drăgușin pentru a paria

Fagioli a colaborat cu Parchetul Federal, iar pedeapsa în cazul său a fost una blândă: 7 luni de suspendare și încă cinci pentru reabilitare.

Fagioli ar fi cheltuit peste un milion de euro pe diverse platforme şi ar fi pariat pe mai multe meciuri de fotbal. În plus, mijlocaşul a acumulat datorii mari.

În unul dintre mesajele găsite de autorități în telefonul lui Nicolo Fagioli apare și numele lui Radu Drăgușin, fostul său coleg de la Juventus (Primavera, dar și echipa mare).

„Am decis să cer bani cu împrumut prietenilor pentru a-mi achita datoriile la jocurile de noroc, câte 40.000 de euro.

Primul împrumut l-am obținut spunând că am nevoie să cumpăr un ceas și că mama îmi blocase conturile. E vorba de (Federico) Gatti, care mi-a împrumutat banii pe care înca nu i-am returnat.

Un alt împrumut mi-a fost făcut de Drăgușin, care acum joacă la Genoa. Am apelat și la niște prieteni de la Piacenza. Din nou câte 40.000 de euro.

Intenționez să clarific că intenția mea este să achit toate împrumuturile primite de la prietenii mei care nu cunoșteau motivele reale pentru care am cerut banii.

Datoriile mele în total sunt aproape de 3 milioane de euro, în cea mai mare parte pe platforme ilegale”, a dezvăluit Nicolo Fagioli.

Rămâne de văzut dacă Drăgușin știa sau nu pentru ce-l împrumută pe Fagioli și dacă fundașul lui Genoa va fi afectat de acest scandal.

>> Vedeta Italiei care a recunoscut că e dependentă de jocuri de noroc

Nicolo Fagioli, dependența de pariuri și datoriile: „O să-ți rupem picioarele”

Tuttosport a publicat miercuri declarațiile făcute de Fagioli în fața Parchetului Federal. Jucătorul lui Juventus a vorbit despre cum a ajuns să parieze și despre datoriile acumulate.

„Am încetat să dorm noaptea. Cu cât a trecut mai mult timp, cu atât datoria mă obseda mai mult. Sumele pe care le datoram au continuat să crească și m-am gândit că doar dacă continui să joc îi voi recupera.

„O să-ți rupem picioarele”, mi-au spus ei. Datoria a ajuns atât de mare încât chiar dacă aș fi câștigat la pariuri n-aș fi primit nimic, totul avea doar să se scadă din suma de bani pe care o datoram.

Un prieten apropiat (Tonali), în timpul unei acțiuni la naționala Under 21, mi-a sugerat să joc pe un site ilegal. L-am văzut jucând și l-am întrebat ce face. Mi-a spus că astfel nu lăsăm vreun semn, că nu putem fi prinși. Si m-a îndemnat să mă înregistrez pe site-ul cu pricina.

Am pus primele pariuri pe evenimente de tenis si apoi de fotbal. Am pus pariuri pe site-uri ilegale, îmi aduc aminte de unul numit Betart și altul Icebet. Au fost și altele, dar nu-mi amintesc cum se numeau pentru că își schimbau numele în fiecare lună.

La început pariezi pentru că ai mult timp liber, te antrenezi dimineața și apoi ai ziua liberă. Joci pentru a învinge plictiseala, pentru a simți adrenalină. Am început în vara lui 2021, când eram în cantonamentul naționalei Under 21 din Tirrenia.

Ceilalți o făceau, nu mi-am pus întrebarea dacă aceste site-uri sunt legale sau nu, pentru mine diferența dintre site-ul legal și cel ilegal consta în faptul că pe cel ilegal se poate juca pe credit.

A fost distractiv, o perioadă. Apoi, din ianuarie 2022, când am ajuns la Torino, eram într-o stare de stres din cauza datoriilor acumulate și din septembrie anul trecut am început și cu fotbalul. Am pus sume uriașe pentru a încerca să recuperez” - Nicolo Fagioli, citat de Tuttosport.

Nicolo Fagioli și-a recunoscut vina și a fost încadrat la încălcarea articolului 24 din codul sportiv legat de pariuri: dintr-o pedeapsă de 36 de luni s-a scăzut până la 12, dintre care 7 departe de teren și încă 5 pentru reabilitare.

Sentința prevede și o amendă în valoare de 12.500 de euro, dar și ca jucătorul să urmeze un plan de tratament pe durata a cel puțin șase luni.

Fotbalistul lui Juventus va participa și la zece ședințe ale Federației Italiene de Fotbal, în cele cinci luni de reabilitare.