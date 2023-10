Portugalia a învins cu 3-2 Slovacia în preliminariile pentru Euro 2024, rezultat în urma căruia lusitanii au obținut calificarea la turneul final european din vara anului viitor (14 iunie - 14 iulie).

Cristiano Ronaldo a reușit o „dublă”, iar atacantul portughez continuă să doboare unele recorduri chiar și la vârsta de 38 de ani.

Astfel, vineri seara Cristiano a bifat a 202-a selecție internațională, acesta fiind un record.

De asemenea, Ronaldo a devenit primul jucător care s-a calificat la un al șaselea Campionat European de fotbal.

Atacantul a ajuns la borna 125 de goluri internaționale, mai multe decât oricine altcineva în istoria fotbalului (are și 44 de pase decisive).

Mai trebuie menționat că Ronaldo a bifat victoria cu numărul 780 din carieră.

Cristiano mai impresionează la un alt capitol: a marcat 73 de goluri internaționale (n.r. la echipa națională) după vârsta de 30 de ani, lucru unic în istoria fotbalului.

Născut pe 5 februarie 1985, la Madeira, Cristiano Ronaldo a jucat de-a lungul carierei la echipele Sporting Lisabona, Manchester United, Real Madrid, Juventus și Al Nassr (în prezent).

Ronaldo's special record in the world



⚽️ "Cristiano Ronaldo" has scored 73 goals at the international level after the age of 30. No footballer could reach this record. pic.twitter.com/sC0q9z0Mjq — Everything you need to know (@Everything65687) October 14, 2023

\uD83C\uDDF5\uD83C\uDDF9 Portekiz Milli Takımı formasıyla Cristiano Ronaldo: \uD83D\uDC10



202 maç, 125 gol, 44 asist. pic.twitter.com/2SCYRxcnc3 — Haluk Sarıgül (@HalukSargl1) October 14, 2023

According to the IFFHS, Cristiano Ronaldo becomes the 6th player in men's soccer history to score 100+ official goals in three different decades \uD83C\uDDF5\uD83C\uDDF9\uD83D\uDC10 pic.twitter.com/kVNGCWl1nC — NupekoTv~Lafiagi (@nupekotv) October 14, 2023