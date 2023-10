FOTBAL Joi, 12 Octombrie 2023, 08:25

Alisha Lehmann (24 de ani), cea supranumită ”Barbie din fotbal”, activează la clubul Aston Villa. Recent, Alisha Lehmann a primit o propunere indecentă din partea unui bărbat celebru, iar fotbalista a povestit cum a decurs totul.

Alisha Lehmann Foto: Adam Davy / PA Images / Profimedia

Lui "Barbie din fotbal" i-a fost oferită suma de 104.000 de euro pentru o noapte, însă jucătoarea celor de la Aston Villa a respins categoric această variantă și l-a numit "nebun" pe cel în cauză.

"În niciun caz n-aș fi acceptat, dar, totuși, doar 104.000 de euro? Eram în Miami, locul meu favorit, și m-am întâlnit cu niște prieteni într-un club. Am primit un mesaj pe telefon, dar n-am răspuns. După câteva minute, acea persoană și-a trimis bodyguard-ul la mine, dar i-am spus că nu sunt interesată. Mă întâlnisem cu persoana respectivă anterior la un eveniment. Nebunul tot insista, mi-a tot trimis mesaje. E puțin cam prost, încă am mesajele în telefon. Mesajul era de la un superstar. Ne-am mai întâlnit, dar nu am vorbit personal”, a spus Lehmann.

