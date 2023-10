FOTBAL Marți, 03 Octombrie 2023, 09:33

​Napoli vs Real Madrid este capul de afiș al zilei de marți din Champions League. Cele două formații au debutat cu victorie, iar derbiul de pe stadionul „Diego Armando Maradona” se anunță unul interesant.

UEFA Champions League Foto: Richard Calver / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pe lângă Napoli vs Real Madrid, tot marți vor mai avea loc dispute precum Inter vs Benfica, Lens vs Arsenal și Manchester United vs Galatasaray.

De la ora 19:45

Salzburg - Real Sociedad / Digi 1, Orange 1, Prima 1

Union Berlin - Braga / Digi 2, Orange 2, Prima 2

De la ora 22:00

Copenhaga - Bayern Munchen / Digi 4, Orange 4, Prima 4

Inter - Benfica / Digi 3, Orange 3, Prima 3

Lens - Arsenal

Manchester United - Galatasaray / Digi 2, Orange 2, Prima 2

Napoli - Real Madrid / Digi 1, Orange 1, Prima 1

PSV - Sevilla

Cum arată situația din grupe

Grupa A

1 Bayern 3 puncte

2 Copenhaga 1

3 Galatasaray 1

4 Manchester United 0

Grupa B

1 Arsenal 3

2 Lens 1

3 Sevilla 1

4 PSV 0

Grupa C

1 Napoli 3

2 Real Madrid 3

3 Braga 0

4 Union Berlin 0

Grupa D

1 Salzburg 3

2 Real Sociedad 1

3 Inter 1

4 Benfica 0.